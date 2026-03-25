SI Group obtiene la calificación Plata de EcoVadis y es reconocida entre el 15% superior a nivel mundial

Este reconocimiento refleja el progreso detallado en el Informe ESG de la compañía correspondiente a 2025

THE WOODLANDS, Texas, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, la empresa líder mundial en el desarrollo y la fabricación de aditivos de alto rendimiento, soluciones de procesos e intermedios químicos, ha obtenido la calificación de sostenibilidad Plata 2026 de EcoVadis, lo que la sitúa en el percentil 85 de todas las empresas evaluadas a nivel mundial. Este reconocimiento supone una mejora con respecto a la calificación Bronce obtenida por SI Group en 2025 y refleja el continuo progreso de la empresa en el avance de su estrategia de sostenibilidad.

EcoVadis es uno de los proveedores de calificaciones de sostenibilidad empresarial más reconocidos a nivel mundial, y evalúa a las empresas en cuatro áreas clave: Medio Ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Compras Sostenibles. En la evaluación de 2026, SI Group obtuvo una puntuación superior al promedio del sector en las cuatro categorías, lo que demuestra el compromiso de la empresa con operaciones responsables y prácticas comerciales transparentes y éticas en la fabricación de productos químicos.

La mejora en la calificación se basa en los avances descritos en el Informe Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) de SI Group de 2025, que detalla los logros cuantificables en todas las operaciones globales de la compañía. SI Group ha impulsado iniciativas centradas en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la eficiencia energética, el fortalecimiento de la gestión responsable de los recursos y el aumento de la transparencia en la cadena de suministro.

Además de las mejoras operativas, la empresa ha implementado nuevas políticas, ampliado los programas de sostenibilidad y obtenido certificaciones adicionales que respaldan una gobernanza y un desempeño ambiental más sólidos en toda su red de fabricación global.

"EcoVadis constituye un importante referente para evaluar nuestro desempeño en materia de sostenibilidad e identificar oportunidades para seguir mejorando", declaró Mike Farnell, vicepresidente sénior, asesor jurídico general y director de sostenibilidad. "Obtener la calificación Plata es un hito alentador que refleja la dedicación de nuestros equipos en todo el mundo para operar de manera responsable y brindar a nuestros clientes soluciones que contribuyan a un futuro más sostenible".

SI Group continúa integrando la sostenibilidad en el desarrollo, la fabricación y la aplicación de sus tecnologías químicas, ayudando a sus clientes a cumplir con los objetivos medioambientales y de rendimiento en constante evolución, al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la seguridad, el cumplimiento normativo y el crecimiento responsable.

Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de SI Group, visite www.siigroup.com/sustainability o lea el Informe ESG de la compañía de 2025.

Acerca de SI Group

SI Group es líder mundial en aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos. Sus productos químicos ofrecen soluciones esenciales que mejoran la calidad y el rendimiento de bienes industriales y de consumo en las industrias de plásticos, caucho y adhesivos, combustibles, lubricantes, recubrimientos y petróleo. Con sede en The Woodlands, Texas, SI Group opera 18 plantas de fabricación en tres continentes y atiende a clientes en más de 80 países, con el apoyo de aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo. Impulsada por la pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la obtención de resultados extraordinarios, SI Group innova para crear valor a largo plazo y construir un futuro mejor. Para más información, visite www.siigroup.com.

Acerca de EcoVadis

EcoVadis es una empresa con un propósito claro: integrar la inteligencia de sostenibilidad en cada decisión empresarial a nivel mundial. En el año 2024, EcoVadis adquirió Ulula, una plataforma líder en la gestión de la opinión de los trabajadores, lo que fortaleció sus capacidades para respaldar la debida diligencia en materia de derechos humanos. Con calificaciones globales, fiables y prácticas, empresas de todos los tamaños confían en los análisis detallados de EcoVadis para cumplir con las regulaciones ESG, reducir las emisiones de GEI y mejorar el desempeño de sostenibilidad de su negocio y cadena de valor en 250 sectores y 185 países. Empresas líderes como Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF y JPMorgan se encuentran entre las más de 150.000 empresas que utilizan las calificaciones, las herramientas de gestión de riesgos y carbono, y la plataforma de aprendizaje electrónico de EcoVadis para acelerar su camino hacia la resiliencia, el crecimiento sostenible y un impacto positivo en todo el mundo. Obtenga más información en ecovadis.com.

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