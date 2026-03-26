聖萊科特國際集團榮獲 EcoVadis 銀級評級，躋身全球首 15% 公司之列

此嘉許印證公司《2025 年 ESG 報告》所載的各項進展

德州伍德蘭茲2026年3月26日 /美通社/ -- 全球領先的特種添加劑、工藝方案及化學中間體開發商與製造商聖萊科特國際集團獲得了 EcoVadis 頒發的 2026 年可持續發展銀級評級，排名位居全球所有受評公司的前 15%。 此認可比聖萊科特國際集團在 2025 年獲得的銅級評級更上一層樓，反映公司在推行可持續發展策略上持續進步。

EcoVadis 是全球其中一間最獲廣泛認可的商業可持續發展評級機構，從四個關鍵範疇評估公司：環境、勞工與人權、道德及可持續採購。 在 2026 年的評估中，聖萊科特國際集團在全部四個類別的得分都高於行業平均水平，展現公司致力在化學製造領域實踐負責任的營運，以及清晰透明、合乎道德的商業行為。

是次評級躍升，建基於聖萊科特國際集團《2025 年環境、社會及管治 (ESG) 報告》所載的進展，報告中詳述公司在全球業務中所取得可量化的成就。 聖萊科特國際集團持續推進多項措施，重點包括減少溫室氣體排放、提升能源效益、加強負責任的資源管理，以及提高供應鏈的透明度。

除了營運方面的改善，公司亦實施了新政策，擴大可持續發展計劃，並取得更多認證，以加強全球製造網絡的管治水平和環保表現。

高級副總裁、總法律顧問兼可持續發展總監 Mike Farnell 表示：「EcoVadis 為我們評估可持續發展表現，並找出持續改善的機會，提供重要的參考基準。 榮獲銀級評級，是振奮人心的里程碑，體現全球團隊秉持負責任的營運理念，並以締造更可持續未來的解決方案全力支持客戶。

聖萊科特國際集團一直將可持續發展理念融入化學技術的開發、製造和應用過程，協助客戶實現不斷變化的性能及環保目標，同時始終極度重視安全、合規及負責任的增長。

如欲了解更多聖萊科特國際集團的可持續發展措施，可瀏覽 www.siigroup.com/sustainability，或參閱公司的 《2025 年 ESG 報告》。

關於聖萊科特國際集團

聖萊科特國際集團是性能添加劑、製程解決方案及化學中間體領域的全球領導先驅。 聖萊科特國際集團的化學產品是關鍵解決方案，能提升塑料、橡膠與粘合劑、燃料、潤滑油、塗料及油田行業中，工業及消費品的品質及性能。 聖萊科特國際集團總部位於德州伍德蘭茲，業務遍及三大洲，設有 18 個生產設施，並憑藉全球約 1,500 名員工的努力，為超過 80 個國家的客戶提供服務。 本著對安全、化學、可持續發展及追求卓越成果的熱情，聖萊科特國際集團致力透過創新，為更美好的未來創造長遠價值。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com。

關於 EcoVadis

EcoVadis 是以目標為導向的公司，致力將可持續發展的智慧，融入全球每個商業決策之中。 2024 年，EcoVadis 收購了領先的員工意見平台 Ulula，增強公司在支持人權盡職審查方面的能力。 憑著遍及全球、值得信賴、切實可行的評級，大大小小的企業都依賴 EcoVadis 提供的詳細見解，以符合 ESG 規例要求、降低溫室氣體排放，並改善其業務及價值鏈在 185 個國家、250 個行業中的可持續發展表現。 包括 Johnson & Johnson、L'Oréal、Unilever、Bridgestone、BASF 和 JPMorgan 等行業龍頭在內，已有超過 15 萬間企業使用 EcoVadis 的評級、風險與碳管理工具及網上學習平台，以加快實現穩健發展及可持續增長，並造福全球。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 ecovadis.com

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SOURCE SI Group, Inc.