SI Group、EcoVadisシルバー評価を獲得し、世界上位15％にランクイン

本評価は、同社の2025年ESGレポートに示された進展を反映

米国テキサス州ザ・ウッドランズ, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- SI Groupは、高機能添加剤、プロセスソリューション、化学中間体の世界的な開発・製造企業であり、EcoVadisによる2026年シルバーサステナビリティ評価を獲得し、世界で評価された全企業の上位85パーセンタイルに位置付けられました。本評価は、SI Groupの2025年ブロンズ評価からの向上を示すものであり、同社のサステナビリティ戦略の継続的な進展を反映しています。

EcoVadisは、企業のサステナビリティ評価を提供する世界的に広く認知された機関の一つであり、以下の4つの主要分野で企業を評価しています：環境、労働および人権、倫理、そして持続可能な調達。2026年の評価において、SI Groupは4つのすべての分野で業界平均を上回り、化学製造における責任ある事業運営および透明で倫理的なビジネス慣行への同社のコミットメントを示しました。

今回の評価向上は、SI Groupの2025年環境・社会・ガバナンス（ESG）レポートで示された進展に基づくものであり、同社のグローバル事業全体における測定可能な成果を詳述しています。SI Groupは、温室効果ガス排出削減、エネルギー効率の向上、責任ある資源管理の強化、ならびにサプライチェーンの透明性向上に重点を置いた取り組みを推進しています。

また、事業運営の改善に加え、同社は新たな方針の導入、サステナビリティプログラムの拡充、さらなる認証の取得を実現し、グローバル製造ネットワーク全体におけるガバナンスおよび環境パフォーマンスの強化を支えています。

「EcoVadisは、当社のサステナビリティパフォーマンスを評価し、さらなる改善機会を特定するうえで重要なベンチマークを提供します」と、上級副社長兼法務責任者および最高サステナビリティ責任者のマイク・ファーネル氏は述べています。「シルバー評価の獲得は、責任ある事業運営と、より持続可能な未来に貢献するソリューションで顧客を支援するという、世界中の当社チームの献身を反映した励みとなるマイルストーンです。」

SI Groupは、化学技術の開発・製造・応用の各段階においてサステナビリティの統合を継続し、安全性、コンプライアンス、責任ある成長を重視しながら、顧客が進化する性能および環境目標を達成できるよう支援しています。

SI Groupのサステナビリティへの取り組みの詳細については、 www.siigroup.com/sustainability をご覧いただくか、同社の2025年ESGレポートをご参照ください。

SI Groupについて

SI Groupは、高機能添加剤、プロセスソリューション、化学中間体分野におけるグローバルリーダーです。SI Groupの化学技術は、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料、潤滑油、コーティング、油田関連産業における工業製品および消費財の品質と性能を向上させる重要なソリューションです。米国テキサス州ザ・ウッドランズに本社を置くSI Groupは、3大陸にわたり18の製造拠点を運営し、世界約1,500人の従業員に支えられ、80カ国以上の顧客にサービスを提供しています。安全性、化学、サステナビリティ、そして卓越した成果への情熱を原動力に、SI Groupはより良い未来のための長期的価値創出に向けて革新を続けています。詳細は www.siigroup.comをご覧ください。

EcoVadisについて

EcoVadisは、世界中のあらゆるビジネス意思決定にサステナビリティの知見を組み込むことを使命とする企業です。2024年、EcoVadisは労働者の声を可視化する主要プラットフォームであるUlulaを買収し、人権デューデリジェンス支援における能力を強化しました。グローバルで信頼性が高く実行可能な評価を通じて、あらゆる規模の企業がEcoVadisの詳細なインサイトを活用し、ESG規制への対応、温室効果ガス排出の削減、そして185カ国・250業種にわたる事業およびバリューチェーンのサステナビリティパフォーマンス向上を実現しています。Johnson & Johnson、ロレアル、ユニリーバ、ブリヂストン、BASF、JPMorganといった企業を含む15万社以上が、EcoVadisの評価、リスクおよびカーボン管理ツール、eラーニングプラットフォームを活用し、レジリエンスの強化、持続可能な成長、そして世界的なポジティブインパクトの実現を加速しています。詳細はecovadis.comをご覧ください。

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SOURCE SI Group, Inc.