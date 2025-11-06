XANGAI, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") organizou um fórum temático e uma cerimônia de assinatura no dia 4 de novembro, na 8ª China International Import Expo (CIIE 2025). A Sinopec assinou contratos de compra com 34 parceiros de 17 países e regiões que totalizaram US$ 40,9 bilhões, incluindo 24 produtos de 10 categorias principais, dentre elas petróleo bruto, produtos químicos, equipamentos, materiais, bens de consumo e outros itens. Desde a primeira CIIE, em 2018, a Sinopec já firmou encomendas que ultrapassam um total de US$ 325 bilhões, em oito edições.

Sinopec assina contratos no valor de US$ 40,9 bilhões na CIIE 2025. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Centrado no tema Tecnologia como Diretriz, Inteligência Artificial como Força: o Futuro da Energia, o fórum destacou a inteligência digital, a inovação tecnológica, a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, o fortalecimento da resiliência das cadeias de suprimento e a ampliação da cooperação internacional no setor de energia.

Zhao Dong, vice-presidente do conselho e presidente da Sinopec, proferiu o discurso de abertura do fórum, que contou com a moderação de Li Yonglin, diretor e vice-presidente sênior da companhia. Niu Shuanwen, diretor e vice-presidente sênior da Sinopec, participou do evento e assinou acordos de cooperação com parceiros internacionais.

"A Sinopec mantém firme o compromisso com sua missão principal de promover um desenvolvimento de alta qualidade. Ao mesmo tempo em que continua a consolidar a base industrial por meio da força tecnológica, o grupo também segue o princípio de 'capacitação da inteligência digital' para acionar novos motores de criação de valor, esforçando-se para levar o setor de energia e petroquímica a um nível mais sofisticado, inteligente e sustentável", comentou Zhao Dong.

Ele ressaltou que o desenvolvimento da Sinopec é indissociável da confiança de longo prazo e do sólido apoio de seus parceiros globais. Pensando no 15º Plano Quinquenal da China, Zhao Dong apresentou a meta da Sinopec de trabalhar em conjunto com diversos setores para fortalecer a inovação científica e tecnológica, superar gargalos de desenvolvimento e construir novas vantagens competitivas para a indústria.

Zhao Dong também pediu esforços conjuntos para acelerar o avanço da transformação digital inteligente, promover a integração profunda das tecnologias de informação de nova geração com o setor de energia e petroquímica e estimular novos vetores de modernização industrial. Ele afirmou que a Sinopec ampliará as parcerias em energia verde e de baixo carbono, promovendo o uso limpo e eficiente das fontes tradicionais de energia, em paralelo ao desenvolvimento em larga escala de novas matrizes energéticas, de modo a construir um modelo de desenvolvimento sustentável e um futuro promissor para o setor de energia e petroquímica.

Altos executivos de empresas líderes da indústria - dentre eles Datuk Sazali Hamzah (vice-presidente executivo e CEO de Downstream da Petronas Chemicals Group), Axel Lorenz (CEO de Automação de Processos da Siemens), Aravind Yarlagadda (vice-presidente sênior de Soluções Industriais da Baker Hughes) e Audun M. Martinsen (sócio e chefe de Pesquisa em Serviços de Energia da Rystad Energy) apresentaram as palestras principais durante o evento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2814268/Sinopec_Signs_Deals_Worth_US_40_9_Billion_CIIE_2025.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/5603215/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE SINOPEC