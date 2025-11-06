Sinopec、CIIE 2025で409億米ドル相当の契約を締結

上海、2025年11月6日/PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation（HKG: 0386、「Sinopec」）は、11月4日に第8回中国国際輸入博覧会（CIIE 2025）でテーマフォーラムと契約締結式を開催した。同社は、17の国と地域の34のパートナーと購入契約を締結し、合計で409億米ドルに達した。契約には、原油、化学製品、設備、資材、消費財など、10の主要カテゴリーから24製品が含まれる。2018年の第1回CIIE以来、Sinopecは8回のセッションで合計3,250億米ドルを超える契約を締結している。

テクノロジー主導、AI を活用した テーマを中心に：エネルギーの未来をテーマとしたフォーラムでは、デジタルインテリジェンス、技術革新、新素材の研究開発、サプライチェーンの強靭化、そして国際的なエネルギー協力の深化が議論された。

Sinopec Signs Deals Worth US$40.9 Billion at CIIE 2025. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Sinopec副会長兼社長のZhao Dong氏がフォーラムで講演を行い、同フォーラムの司会はSinopec取締役兼上級副社長のLi Yonglin氏が務めた。Sinopec取締役兼上級副社長のNiu Shuanwen氏がイベントに出席し、国際的なパートナーとの契約に署名した。

「Sinopecは、高品質な発展の促進という本来の使命にしっかりと取り組んでいます。技術力を活かして産業基盤の強化を続けるとともに、デジタルインテリジェンスによるエンパワーメントの原則を堅持し、新たな価値創造のエンジンを活性化させ、エネルギー・化学産業の高度化、知能化、持続可能性の向上を目指して取り組んでいます」とZhao Dong氏は述べた。

同氏は、Sinopecの発展は世界のパートナーからの長期にわたる信頼と強力な支援と切り離せないものであると強調した。Zhao Dong氏は、中国の第15次五カ年計画期間を見据え、Sinopecの目標として、関係各者と協力して科学技術イノベーションを強化し、発展のボトルネックを打破し、新たな産業優位性を構築することを示した。

Zhao Dong氏はさらに、デジタルインテリジェンスの活用を加速し、次世代情報技術とエネルギー・化学産業の深い統合を促進し、産業の高度化を推進する新たな原動力を生み出すために、共に取り組むことを呼びかけた。Zhao Dong氏は、Sinopecがグリーン・低炭素分野での協力を拡大し、従来エネルギーのクリーンかつ効率的な利用と新エネルギーの大規模開発を並行して推進することで、持続可能な開発の青写真とエネルギー・化学産業の明るい未来を創造していくと述べた。

主要企業の幹部であるDatuk Sazali Hamzah氏（EVP & CEO Downstream、Petronas Chemicals Group）、Axel Lorenz氏（ CEO、Process Automation、Siemens）、Aravind Yarlagadda氏（SVP、Industrial Solutions、Baker Hughes）、Audun M. Martinsen氏（Rystad Energy、 Energy Service Research部門 パートナー兼責任者）が基調講演を行った。

SOURCE SINOPEC