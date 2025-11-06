SHANGHÁI, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ha organizado un foro temático y una ceremonia de firma el 4 de noviembre en la 8.ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE 2025). La Empresa firmó contratos de compra con 34 socios de 17 países y regiones, por un total de 40.900 millones de dólares, que incluyeron 24 productos de 10 categorías principales, como petróleo crudo, productos químicos, equipos, materiales y bienes de consumo, entre otros. Desde la primera CIIE de 2018, Sinopec ha firmado pedidos que superan un total de 325 mil millones de dólares en ocho sesiones.

Sinopec firma acuerdos por un valor de 40.900 millones de dólares en la CIIE 2025. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Centrado en el tema Impulsado por la tecnología, potenciado por la IA: el futuro de la energía, el foro destacó la inteligencia digital, la innovación tecnológica, la investigación y desarrollo (I+D) de nuevos materiales, la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro y la exploración de una cooperación energética internacional más profunda.

Zhao Dong, vicepresidente y presidente de Sinopec, pronunció un discurso en el foro, que fue moderado por Li Yonglin, director y vicepresidente sénior de Sinopec. Niu Shuanwen, director y vicepresidente sénior de Sinopec, asistió al evento y firmó acuerdos con socios internacionales

"Sinopec está firmemente comprometida con su misión principal de promover un desarrollo de alta calidad Mientras seguimos consolidando la base industrial aprovechando nuestra fortaleza tecnológica, el grupo también se adhiere al principio de 'empoderamiento de la inteligencia digital' para activar nuevos motores de creación de valor, esforzándonos por impulsar la industria energética y química hacia una mayor sofisticación, inteligencia y sostenibilidad", señaló Zhao Dong

Dong destacó que el desarrollo de Sinopec es inseparable de la confianza a largo plazo y del fuerte apoyo de sus socios a nivel mundial. De cara al 15.º Plan Quinquenal de China, Zhao Dong esbozó el objetivo de Sinopec de colaborar con todas las partes para reforzar la innovación científica y tecnológica, superar los obstáculos al desarrollo y generar nuevas ventajas industriales.

Además, Zhao Dong solicitó esfuerzos conjuntos para acelerar el ritmo de la potenciación de la inteligencia digital, promover la integración profunda de la tecnología de la información de próxima generación con la industria energética y química, y estimular nuevos motores para la modernización industrial. Zhao Dong afirmó que Sinopec ampliará la cooperación ecológica y baja en carbono, y promoverá el uso limpio y eficiente de la energía tradicional en paralelo con el desarrollo a gran escala de nuevas energías, lo que creará un plan de desarrollo sostenible y un futuro brillante para la industria energética y química.

Ejecutivos sénior de empresas líderes: Datuk Sazali Hamzah (vicepresidente ejecutivo y director general de Downstream, Petronas Chemicals Group), Axel Lorenz (director ejecutivo de Process Automation, Siemens), Aravind Yarlagadda (vicepresidente sénior de Industrial Solutions, Baker Hughes) y Audun M. Martinsen (socio y director de Energy Service Research, Rystad Energy, pronunciaron conferencias magistrales.

