"سينوبك" توقع صفقات بقيمة 40.9 مليار دولار أمريكي في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025

شانغهاي، 6 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- استضافت مؤسسة البترول والكيمياويات الصينية "سينوبك" ( Sinopec) ، (الرقم في بورصة هونغ كونغ: 0386)، منتدى خاصاً ومراسم توقيع عقود في 4 نوفمبر خلال الدورة الثامنة لمعرض الصين الدولي للاستيراد 2025 ( CIIE ). وقعت الشركة عقود مشتريات مع 34 شريكاً من 17 دولة ومنطقة، بلغ مجموع قيمتها 40.9 مليار دولار أمريكي. وشملت العقود 24 منتجاً من 10 فئات رئيسية، بما في ذلك النفط الخام، والمواد الكيميائية، والمعدات، والمواد الاستهلاكية وغيرها. ومنذ الدورة الأولى للمعرض في عام 2018، وقعت "سينوبك" طلبات شراء تجاوز إجمالي قيمتها 325 مليار دولار أمريكي على مدى ثماني دورات.

ركز المنتدى الذي انعقد تحت شعار "قيادة التكنولوجيا وتمكين الذكاء الاصطناعي: مستقبل الطاقة" على مواضيع رئيسية شملت الذكاء الرقمي، والابتكار التكنولوجي، والبحث والتطوير للمواد الجديدة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، واستكشاف التعاون الدولي الأعمق في مجال الطاقة.

ألقى تشاو دونغ، نائب رئيس ورئيس شركة "سينوبك"، كلمة في المنتدى الذي أدارته لي يونغ لين، مدير ونائب الرئيس الأول لـ "سينوبك". وحضر الفعالية نيو شوان وين، مدير ونائب الرئيس الأول لـ "سينوبك"، ووقع اتفاقيات مع الشركاء الدوليين.

علّق تشاو دونغ قائلاً: "تلتزم "سينوبك" التزاماً راسخاً بمهمتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التنمية عالية الجودة. وفي الوقت الذي تستمر فيه المجموعة في تعزيز الأساس الصناعي من خلال الاستفادة من القوة التكنولوجية ، تلتزم المجموعة أيضًا بمبدأ "تمكين الذكاء الرقمي" لتنشيط محركات جديدة لخلق القيمة ، وتسعى جاهدة لتحقيق تقدم في صناعة الطاقة والكيماويات نحو مزيد من التطور والذكاء والاستدامة".

وأكد أن تطوير "سينوبك" لا ينفصل عن الثقة طويلة الأمد والدعم القوي للشركاء العالميين. وتطلعاً إلى فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، حدد تشاو دونغ هدف "سينوبك" للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، واجتياز عنق الزجاجة التنموي، وبناء مزايا صناعية جديدة.

ودعا تشاو دونغ أيضاً إلى بذل جهود مشتركة لتسريع وتيرة التمكين بالذكاء الرقمي، وتعزيز الاندماج العميق لتقنيات المعلومات من الجيل التالي مع صناعة الطاقة والكيمياويات، وتحفيز دوافع جديدة للتطوير الصناعي. وأشار تشاو دونغ إلى أن "سينوبك" ستوسع نطاق التعاون الأخضر ومنخفض الكربون، وستعمل على تعزيز الاستخدام النظيف والفعال للطاقة التقليدية بالتوازي مع التوسع الكبير في تطوير الطاقة الجديدة، مما يخلق بذلك خطة تنمية مستدامة ومستقبلاً مشرقاً لقطاع الطاقة والكيمياويات.

وألقى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الرائدة - داتوك سازالي حمزة (النائب التنفيذي للرئيس والرئيس التنفيذي لأعمال التكرير والمعالجة، مجموعة بتروناس للكيماويات)، وأكسل لورينز (الرئيس التنفيذي لأتمتة العمليات، سيمنز)، وأرافيند يارلاغادا (النائب الأول للرئيس للحلول الصناعية، بيكر هيوز)، وأودون إم مارتينسن (الشريك ورئيس أبحاث خدمات الطاقة، ريستاد إنيرجي) - خطابات رئيسية في المنتدى.

