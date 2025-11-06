Sinopec signe des contrats d'une valeur de 40,9 milliards de dollars lors du CIIE 2025

SHANGHAI, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a organisé un forum thématique et une cérémonie de signature le 4 novembre lors de la 8e China International Import Expo (CIIE 2025 - Exposition internationale d'importation de la Chine). L'entreprise a signé des contrats d'achat avec 34 partenaires issus de 17 pays et régions, pour un montant total de 40,9 milliards de dollars, comprenant 24 produits de 10 catégories principales, incluant le pétrole brut, les produits chimiques, l'équipement, les matériaux, les biens de consommation, etc. Depuis la première CIIE en 2018, Sinopec a signé des commandes dépassant un total de 325 milliards de dollars américains au cours de huit expositions.

Sinopec Signs Deals Worth US$40.9 Billion at CIIE 2025.

Placé sous le thème Technology Driven, AI Empowered: The Future of Energy (Propulsée par la technologie, valorisée par l'intelligence artificielle : l'énergie de demain), le forum s'est concentré sur l'intelligence numérique, l'innovation technologique, la R&D sur les nouveaux matériaux, l'amélioration de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et l'approfondissement de la coopération internationale dans le domaine de l'énergie.

Zhao Dong, vice-président du conseil et président de Sinopec, a prononcé un discours lors du forum animé par Li Yonglin, administrateur et vice-président exécutif de Sinopec. Niu Shuanwen, administrateur et vice-président exécutif de Sinopec, a participé à l'événement et a signé des accords avec des partenaires internationaux.

« Sinopec est fermement engagé dans sa mission première de promotion d'un développement de haute qualité. Tout en continuant à consolider la base industrielle en s'appuyant sur la force technologique, le groupe adhère également au principe de "l'autonomisation de l'intelligence numérique" pour activer de nouveaux moteurs de création de valeur, en s'efforçant de faire progresser l'industrie énergétique et chimique vers plus de sophistication, d'intelligence et de durabilité », a fait remarquer Zhao Dong.

Selon lui, le développement de Sinopec ne peut se concevoir sans la confiance à long terme et l'appui fort de ses partenaires mondiaux. Dans la perspective du 15e plan quinquennal chinois, Zhao Dong a présenté l'ambition de Sinopec de travailler avec l'ensemble des acteurs afin de stimuler l'innovation scientifique et technologique, de lever les freins au développement et de générer de nouveaux atouts industriels.

Zhao Dong a en outre souligné la nécessité d'unir les efforts afin d'accélérer l'autonomisation numérique intelligente, de favoriser l'intégration poussée des technologies de l'information de prochaine-génération dans les secteurs de l'énergie et de la chimie, et de créer de nouveaux leviers d'amélioration industrielle. Il a déclaré que Sinopec développera la coopération verte et à faible émission de carbone, en faisant progresser l'utilisation propre et efficace de l'énergie traditionnelle parallèlement au développement à grande échelle des nouvelles énergies, créant ainsi un plan de développement durable et un avenir radieux pour l'industrie de l'énergie et de la chimie.

Des cadres supérieurs d'entreprises de premier plan - Datuk Sazali Hamzah (Vice-président exécutif & PDG Downstream, Petronas Chemicals Group), Axel Lorenz (PDG, Process Automation, Siemens), Aravind Yarlagadda (Vice-président exécutif, Industrial Solutions, Baker Hughes) et Audun M. Martinsen (Partner and Head of Energy Service Research, Rystad Energy) - ont prononcé des discours d'ouverture.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814217/Sinopec_Signs_Deals_Worth_US_40_9_Billion_CIIE_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg