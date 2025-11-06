Sinopec firma acuerdos por valor de 40.900 millones de dólares en CIIE 2025

SHANGHAI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") organizó un foro temático y una ceremonia de firma el 4 de noviembre en la 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE 2025). La compañía firmó contratos de compra con 34 socios de 17 países y regiones, por un total de 40.900 millones de dólares estadounidenses, que incluyen 24 productos de 10 categorías principales, como petróleo crudo, productos químicos, equipos, materiales, bienes de consumo y otros. Desde la primera CIIE en 2018, Sinopec ha firmado pedidos por un total superior a los 325.000 millones de dólares estadounidenses en ocho ediciones.

Con el tema central Impulsado por la tecnología y potenciado por la IA: El futuro de la energía, el foro se centró en la inteligencia digital, la innovación tecnológica, la I+D de nuevos materiales, la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro y la exploración de una mayor cooperación energética internacional.

Zhao Dong, vicepresidente y presidente de Sinopec, pronunció un discurso en el foro, moderado por Li Yonglin, director y vicepresidente sénior de Sinopec. Niu Shuanwen, director y vicepresidente sénior de Sinopec, asistió al evento y firmó acuerdos con socios internacionales.

"Sinopec está firmemente comprometida con su misión principal de promover un desarrollo de alta calidad. Al tiempo que continúa consolidando su base industrial aprovechando su fortaleza tecnológica, el grupo también se adhiere al principio de "potenciación mediante la inteligencia digital" para activar nuevos motores de creación de valor, esforzándose por impulsar la industria energética y química hacia una mayor sofisticación, inteligencia y sostenibilidad", señaló Zhao Dong.

Zhao Dong enfatizó que el desarrollo de Sinopec es inseparable de la confianza a largo plazo y el sólido apoyo de sus socios globales. De cara al XV Plan Quinquenal de China, destacó el objetivo de Sinopec de colaborar con todas las partes para fortalecer la innovación científica y tecnológica, superar los obstáculos al desarrollo y construir nuevas ventajas competitivas en el sector.

Asimismo, Zhao Dong hizo un llamamiento a la acción conjunta para acelerar el impulso de la inteligencia digital, promover la profunda integración de las tecnologías de la información de última generación en la industria energética y química, y estimular nuevos motores para la modernización industrial. Afirmó que Sinopec ampliará la cooperación en materia de energías verdes y bajas en carbono, promoviendo el uso limpio y eficiente de las energías tradicionales en paralelo con el desarrollo a gran escala de nuevas energías, creando así un modelo de desarrollo sostenible y un futuro prometedor para la industria energética y química.

Altos ejecutivos de empresas líderes —Datuk Sazali Hamzah (vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Downstream, Petronas Chemicals Group), Axel Lorenz (consejero delegado de Automatización de Procesos, Siemens), Aravind Yarlagadda (vicepresidente sénior de Soluciones Industriales, Baker Hughes) y Audun M. Martinsen (socio y jefe de Investigación de Servicios Energéticos, Rystad Energy)— pronunciaron discursos de apertura.

