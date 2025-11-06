Sinopec e LG Chem assinam acordo de desenvolvimento conjunto de materiais para baterias de íons de sódio

Colaboração para acelerar a comercialização de tecnologias de baterias de última geração e aumentar a competitividade global

SEUL, Coreia do Sul, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") e a LG Chem anunciaram hoje a assinatura de um acordo de desenvolvimento conjunto de materiais essenciais para a fabricação de baterias de íons de sódio. Nos termos do acordo, as duas empresas irão desenvolver em conjunto materiais catódicos e anódicos para baterias de íons de sódio, visando aplicações em sistemas de armazenamento de energia e veículos elétricos de baixa velocidade na China e nos mercados globais. O objetivo da parceria é acelerar a comercialização de tecnologias de baterias de íons de sódio, criar novos modelos de negócios e ampliar a cooperação em setores mais amplos de energia renovável e materiais de alto valor no futuro.

Sinopec e LG Chem assinam acordo de desenvolvimento conjunto de materiais para fabricação de baterias de íons de sódio. (PRNewsfoto/SINOPEC)

As baterias de íons de sódio apresentam grandes vantagens em relação às baterias de íons de lítio em termos de acessibilidade de recursos e eficiência de custos, além de maior segurança e carregamento mais rápido. Elas também preservam melhor a capacidade em condições de baixa temperatura, superando as baterias de fosfato de ferro e lítio e demonstrando um forte potencial comercial. Com base em pesquisas do setor, o mercado chinês de baterias de íons de sódio deverá crescer de 10 GWh em 2025 para 292 GWh em 2034, ou seja, uma taxa média de crescimento anual de aproximadamente 45%. Até 2030, a China deverá concentrar mais de 90% da produção mundial de baterias de íons de sódio.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do Sr. Hou Qijun, presidente da Sinopec; do Sr. Wan Tao, vice-presidente da Sinopec; e do Sr. Shin Hak-Cheol, CEO da LG Chem. O acordo foi assinado pelo Sr. Bian Fengming, Diretor Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia da Sinopec, e pelo Sr. Lee Jong-Kyu, Diretor de Tecnologia da LG Chem, em nome das duas partes.

"A Sinopec está determinada a construir uma empresa líder mundial em energia limpa e produtos químicos e a tornar-se um importante fornecedor de energia limpa e materiais químicos avançados", observou Hou Qijun, presidente da Sinopec. "Esta cooperação estratégica com a LG Chem em materiais para baterias de íons de sódio fortalecerá ainda mais as capacidades tecnológicas e a competitividade no mercado de ambas as partes, ao mesmo tempo em que contribuirá para a transição energética global e o desenvolvimento sustentável."

"Como líder mundial em materiais para baterias, a LG Chem tem fornecido de forma consistente soluções diferenciadas para clientes no mercado de mobilidade elétrica", afirmou Shin Hak-Cheol, CEO da LG Chem. "Graças a esta parceria com a Sinopec, vamos avançar com o desenvolvimento conjunto de materiais para baterias de última geração e continuar a reforçar o nosso portfólio de negócios, em consonância com as estratégias futuras dos nossos clientes."

