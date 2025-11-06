توقع شركتا سينوبك وإل جي كيم اتفاقية للتعاون المشترك في تصنيع وتطوير مواد بطاريات الصوديوم أيون

شراكة لتعزيز تسريع تقنيات البطاريات المستقبلية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية

سول، كوريا الجنوبية، 6 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) ( HKG: 0386 ) وشركة إل جي كيم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة للمواد الرئيسية المستخدمة في تصنيع بطاريات الصوديوم أيون. بموجب الاتفاقية، ستتعاون الشركتان في تطوير مواد الكاثود والأنود لبطاريات الصوديوم أيون، مع التركيز على استخداماتها في أنظمة تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة، سواء في الأسواق الصينية أو على الصعيد العالمي. تهدف هذه الشراكة إلى تسريع عملية تحويل تقنيات بطاريات الصوديوم أيون إلى تطبيقات تجارية عملية، وإرساء نماذج أعمال مبتكرة، وتوسيع التعاون مستقبلًا ليشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمواد عالية القيمة.

Sinopec and LG Chem Sign Agreement to Jointly Develop Sodium-ion Battery Materials.

تتمتع بطاريات الصوديوم أيون بمزايا كبيرة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، من حيث توفر الموارد وتكلفة الإنتاج المنخفضة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة وسرعة الشحن. كما تتميز باحتفاظ أفضل بالطاقة في الظروف منخفضة الحرارة، متفوقة على بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، ما يجعلها محفوفة بإمكانات تجارية واعدة. تشير الدراسات الصناعية إلى أن سوق بطاريات الصوديوم أيون في الصين من المتوقع أن ينمو من 10 جيجاواط ساعة في 2025 إلى 292 جيجاواط ساعة بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 45٪. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تمثل الصين أكثر من 90٪ من الإنتاج العالمي لهذه البطاريات.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من السيد هوو تشيجون، رئيس مجلس إدارة سينوبك، والسيد وان تاو، نائب رئيس سينوبك، والسيد شين هاك تشول، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي كيم. وقّع الاتفاقية نيابة عن الشركتين كل من السيد بيان فينغ مينغ، المدير العام لقسم العلوم والتكنولوجيا في سينوبك، والسيد لي جونغ كيو، المدير التقني لشركة إل جي كيم.

صرح هوو تشيجون، رئيس مجلس إدارة سينوبك : "تلتزم سينوبك ببناء شركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة والمواد الكيميائية، وأن نصبح موردًا رئيسيًا للطاقة النظيفة والمواد الكيميائية المتقدمة. "هذا التعاون الاستراتيجي مع إل جي كيم لتطوير مواد بطاريات الصوديوم أيون سيعزز قدراتنا التكنولوجية والتنافسية في السوق، ويُسهم في دفع التحول العالمي للطاقة وتحقيق التنمية المستدامة".

من جانبه، صرّح شين هاك تشول، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي كيم: "بصفتنا رائدين عالميين في مجال مواد البطاريات، لطالما قدمت إل جي كيم حلولًا مبتكرة ومتميزة لعملائنا في سوق التنقل الكهربائي. ومن خلال هذه الشراكة مع سينوبك، سنعمل معًا على دفع تطوير مواد البطاريات من الجيل القادم، وتعزيز محفظة أعمالنا بما يتماشى مع استراتيجيات عملائنا المستقبلية".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.sinopec.com/listco/en / .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2812871/Sinopec_LG_Chem_Sign_Agreement_Jointly_Develop_Sodium_ion_Battery_Materials.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg