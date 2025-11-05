Sinopec et LG Chem signent un accord pour développer conjointement des matériaux de batteries sodium-ion

Collaboration pour accélérer la commercialisation des technologies de batteries de nouvelle génération et renforcer la compétitivité mondiale

SÉOUL, Corée du Sud, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») et LG Chem ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de développement conjoint portant sur des matériaux clés pour les batteries sodium-ion. Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises travailleront ensemble au développement de matériaux de cathode et d'anode pour les batteries sodium-ion, en vue d'applications dans les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques à faible vitesse en Chine et sur les marchés mondiaux. Ce partenariat vise à accélérer la commercialisation des technologies des batteries sodium-ion, à établir de nouveaux modèles commerciaux et à étendre la coopération aux secteurs plus vastes des nouvelles énergies et des matériaux de grande valeur.

Sinopec and LG Chem Sign Agreement to Jointly Develop Sodium-ion Battery Materials.

Les batteries sodium-ion offrent des avantages significatifs par rapport aux batteries lithium-ion en termes d'accessibilité des ressources et de rentabilité, tout en offrant une sécurité accrue et des performances de charge plus rapides. Elles conservent également mieux leur capacité dans des conditions de basse température, surpassant ainsi la performance des batteries lithium-fer-phosphate et démontrant un fort potentiel commercial. D'après les études menées par l'industrie, le marché chinois des batteries sodium-ion devrait passer de 10 GWh en 2025 à 292 GWh d'ici 2034, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen d'environ 45 %. D'ici 2030, la Chine devrait représenter plus de 90 % de la production mondiale de batteries sodium-ion.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de M. Hou Qijun, président de Sinopec, de M. Wan Tao, vice-président de Sinopec et de M. Shin Hak-Cheol, PDG de LG Chem. L'accord a été signé par M. Bian Fengming, directeur général du département science et technologie de Sinopec et M. Lee Jong-Kyu, directeur technique de LG Chem, au nom des deux parties.

« Sinopec a pour objectif de devenir un leader mondial dans le domaine des énergies propres et des produits chimiques et de devenir un fournisseur majeur d'énergies propres et de matériaux chimiques avancés », a déclaré Hou Qijun, président de Sinopec. « Cette coopération stratégique avec LG Chem dans le domaine des matériaux pour batteries sodium-ion renforcera les capacités technologiques et la compétitivité des deux parties sur le marché, tout en contribuant à la transition énergétique mondiale et au développement durable. »

« En tant que leader mondial des matériaux pour batteries, LG Chem a toujours fourni des solutions différenciées aux clients du marché de la mobilité électrique », a déclaré Shin Hak-Cheol, PDG de LG Chem. « Grâce à ce partenariat avec Sinopec, nous ferons progresser ensemble le développement de matériaux pour batteries de nouvelle génération et nous continuerons à renforcer notre portefeuille d'activités en accord avec les stratégies futures de nos clients. »

