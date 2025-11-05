Sinopec und LG Chem unterzeichnen Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Materialien für Natrium-Ionen-Batterien

Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Kommerzialisierung von Batterietechnologien der nächsten Generation und zur Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit

SEOUL, Südkorea, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") und LG Chem gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung wichtiger Materialien für Natrium-Ionen-Batterien bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen bei der Entwicklung von Kathoden- und Anodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien zusammenarbeiten, die für Anwendungen in Energiespeichersystemen und Elektrofahrzeugen mit niedriger Geschwindigkeit in China und auf den globalen Märkten vorgesehen sind. Ziel der Partnerschaft ist es, die Kommerzialisierung von Natrium-Ionen-Batterietechnologien zu beschleunigen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren und die Zusammenarbeit in Zukunft auf weitere Bereiche der neuen Energien und hochwertigen Materialien auszuweiten.

Sinopec and LG Chem Sign Agreement to Jointly Develop Sodium-ion Battery Materials.

Natrium-Ionen-Batterien bieten gegenüber Lithium-Ionen-Batterien erhebliche Vorteile hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ressourcen und der Kosteneffizienz und zeichnen sich gleichzeitig durch erhöhte Sicherheit und schnellere Ladezeiten aus. Sie behalten auch unter Niedrigtemperaturbedingungen eine bessere Kapazitätserhaltung bei, übertreffen Lithium-Eisenphosphat-Batterien und weisen ein starkes kommerzielles Potenzial auf. Laut Branchenstudien wird der chinesische Markt für Natrium-Ionen-Batterien voraussichtlich von 10 GWh im Jahr 2025 auf 292 GWh im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 45 % entspricht. Bis 2030 wird China voraussichtlich über 90 % der weltweiten Produktion von Natrium-Ionen-Batterien abdecken.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Hou Qijun, Vorsitzender von Sinopec, Wan Tao, Vizepräsident von Sinopec, und Shin Hak-Cheol, Geschäftsführer von LG Chem, teil. Die Vereinbarung wurde von Herrn Bian Fengming, Generaldirektor der Abteilung für Wissenschaft und Technologie von Sinopec, und Herrn Lee Jong-Kyu, CTO von LG Chem, im Namen beider Parteien unterzeichnet.

„Sinopec hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich saubere Energie und Chemie aufzubauen und ein bedeutender Lieferant von sauberer Energie und fortschrittlichen chemischen Materialien zu werden", erklärte Hou Qijun, Vorsitzender von Sinopec. „Diese strategische Zusammenarbeit mit LG Chem im Bereich der Natrium-Ionen-Batteriematerialien wird die technologischen Fähigkeiten und die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen weiter stärken und gleichzeitig einen Beitrag zur globalen Energiewende und zur nachhaltigen Entwicklung leisten."

„Als weltweit führender Anbieter von Batteriematerialien hat LG Chem seinen Kunden im Bereich der Elektromobilität stets differenzierte Lösungen angeboten", so Shin Hak-Cheol, Geschäftsführer von LG Chem. „Durch diese Partnerschaft mit Sinopec werden wir gemeinsam die Entwicklung von Batteriematerialien der nächsten Generation vorantreiben und unser Geschäftsportfolio im Einklang mit den Zukunftsstrategien unserer Kunden weiter stärken."

