La colaboración acelerará la comercialización de tecnologías de baterías de próxima generación y aumentará la competitividad a nivel mundial

SEÚL, Corea del Sur, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") y LG Chem anunciaron hoy la firma de un acuerdo de desarrollo conjunto para materiales fundamentales en baterías de iones de sodio. En virtud del acuerdo, ambas empresas colaborarán en el desarrollo de materiales de ánodo y cátodo para las baterías de iones de sodio, para su utilización en sistemas de almacenamiento energético y vehículos eléctricos de baja velocidad en China y en mercados internacionales. La colaboración tiene como objetivo acelerar la comercialización de tecnologías de baterías de iones de sodio, establecer nuevos modelos empresariales y extender la cooperación hacia sectores más amplios de nuevas energías y materiales de alto valor en el futuro.

Sinopec y LG Chem firman acuerdo para el desarrollo conjunto de materiales de baterías de iones de sodio. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Las baterías de iones de sodio ofrecen importantes ventajas sobre las baterías de iones de litio en términos de accesibilidad a los recursos y rentabilidad, a la vez que proporcionan mayor seguridad y una carga más rápida. También mantienen una mejor retención de capacidad en condiciones de temperaturas bajas, con lo que consiguen superar a las baterías de fosfato de hierro y litio, y demostrar su gran potencial comercial. Según estudios del sector, se prevé que el mercado de baterías de iones de sodio de China aumente de 10 GWh en 2025 a 292 GWh para 2034, lo que representa un índice de crecimiento anual promedio de aproximadamente 45 %. Para 2030, se prevé que China produzca cerca del 90 % de las baterías de iones de sodio a nivel mundial.

A la ceremonia de firma asistieron el Sr. Hou Qijun, presidente de Sinopec; el Sr. Wan Tao, vicepresidente de Sinopec; y el Sr. Shin Hak-Cheol, director ejecutivo de LG Chem. El acuerdo fue firmado por el Sr. Bian Fengming, director general del Departamento de Ciencia y Tecnología de Sinopec, y el Sr. Lee Jong-Kyu, director de Tecnología de LG Chem, en representación de ambas partes.

"Sinopec está comprometida con el desarrollo de una empresa líder a nivel mundial en energía limpia y productos químicos, y con convertirse en uno de los principales proveedores de energías limpias y materiales químicos avanzados", señaló Hou Qijun, presidente de Sinopec. "Esta cooperación estratégica con LG Chem para materiales de baterías de sodio reforzará aún más las capacidades tecnológicas de ambas partes y su competitividad en el mercado, a la vez que contribuirá a la transición energética y al desarrollo sostenible a nivel mundial".

"Como líder mundial en materiales de baterías, LG Chem les ha proporcionado constantemente soluciones diferenciadas a los clientes en el mercado de la movilidad eléctrica", expresó Shin Hak-Cheol, director ejecutivo de LG Chem. "Mediante la colaboración con Sinopec, impulsaremos de manera conjunta el desarrollo de materiales de baterías de próxima generación y continuaremos consolidando nuestra cartera comercial en consonancia con las estrategias futuras de nuestros clientes".

