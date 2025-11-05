Sinopec y LG Chem firman un acuerdo para el desarrollo conjunto de materiales para baterías de iones de sodio

Colaboración para acelerar la comercialización de tecnologías de baterías de última generación y mejorar la competitividad global

SEUL, Corea del Sur, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") y LG Chem anunciaron hoy la firma de un acuerdo de desarrollo conjunto sobre materiales clave para baterías de iones de sodio. En virtud de este acuerdo, ambas compañías colaborarán en el desarrollo de materiales para cátodos y ánodos de baterías de iones de sodio, con el objetivo de aplicarlos en sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos de baja velocidad en China y los mercados globales. Esta alianza busca acelerar la comercialización de las tecnologías de baterías de iones de sodio, establecer nuevos modelos de negocio y extender la cooperación a otros sectores de energías renovables y materiales de alto valor en el futuro.

Sinopec and LG Chem Sign Agreement to Jointly Develop Sodium-ion Battery Materials.

Las baterías de iones de sodio ofrecen ventajas significativas sobre las de iones de litio en cuanto a accesibilidad a los recursos y rentabilidad, además de mayor seguridad y una carga más rápida. También mantienen una mejor retención de capacidad a bajas temperaturas, superando a las baterías de fosfato de hierro y litio y demostrando un gran potencial comercial. Según estudios del sector, se prevé que el mercado de China de baterías de iones de sodio crezca de 10 GWh en 2025 a 292 GWh en 2034, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio de aproximadamente el 45 %. Para 2030, se estima que China representará más del 90 % de la producción mundial de baterías de iones de sodio.

A la ceremonia de firma asistieron Hou Qijun, presidente de Sinopec; Wan Tao, vicepresidente de Sinopec; y Shin Hak-Cheol, consejero delegado de LG Chem. El acuerdo fue firmado por Bian Fengming, director general del Departamento de Ciencia y Tecnología de Sinopec, y Lee Jong-Kyu, director de tecnología de LG Chem, en representación de ambas partes.

"Sinopec se dedica a consolidarse como una empresa líder mundial en energías limpias y productos químicos, y a convertirse en un proveedor clave de energías limpias y materiales químicos avanzados", comentó Hou Qijun, presidente de Sinopec. "Esta cooperación estratégica con LG Chem en materiales para baterías de iones de sodio fortalecerá aún más las capacidades tecnológicas y la competitividad de mercado de ambas partes, al tiempo que contribuirá a la transición energética global y al desarrollo sostenible".

"Como líder mundial en materiales para baterías, LG Chem ha proporcionado de forma constante soluciones diferenciadas a clientes del mercado de la movilidad eléctrica", afirmó Shin Hak-Cheol, consejero delegado de LG Chem. "Mediante esta alianza con Sinopec, impulsaremos conjuntamente el desarrollo de materiales para baterías de última generación y seguiremos reforzando nuestra cartera de negocios en consonancia con las estrategias futuras de nuestros clientes".

