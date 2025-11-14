-Sinopec dona 1.000 libros a la Universidad de El Cairo con la inauguración de 'Librería de la Ruta de la Seda - Estantería China'.

Los libros como puentes: profundizando el intercambio cultural ente China y Egipto y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones

CAIRO, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ha entregado 1.000 libros cuidadosamente seleccionados a la Universidad de El Cairo como parte de la iniciativa 'Librería de la Ruta de la Seda - Estantería China'. La colección, comisariada conjuntamente por Sinopec y la Universidad de El Cairo, abarca cultura tradicional china, finanzas, economía, administración, marketing digital y enseñanza del idioma chino. Esta entrega se suma a la donación de libros que Sinopec realizará en 2023 a la Universidad China de Egipto, impulsando aún más el intercambio cultural a través de la literatura.

A la ceremonia de lanzamiento asistieron Lu Chunsheng, ministro consejero de la Embajada de China en Egipto; Yu Yongsheng, director general del Departamento de Marca del Grupo Sinopec; la Dra. Naglaa Raafat, Decana de la Facultad de Artes de la Universidad de El Cairo; y más de 260 profesores y estudiantes de dicha universidad.

Lu Chunsheng destacó que los libros registran, difunden y enriquecen la cultura, mientras que la cultura define, sustenta e impulsa el desarrollo de la civilización. "Sin encuentros culturales ni entendimiento mutuo, no puede haber aprendizaje entre civilizaciones. Compartir libros constituye un canal vital para el intercambio cultural, sentando una base sólida para el diálogo intercultural", afirmó.

Este evento representa un paso concreto para promover el intercambio cultural entre China y Egipto, fortalecer la alianza estratégica integral entre ambas naciones y contribuir a un futuro compartido para la humanidad.

Yu Yongsheng afirmó que, como empresa líder mundial en energía y productos químicos, Sinopec cumple activamente con sus responsabilidades sociales mediante una profunda cooperación internacional en educación, cultura y desarrollo comunitario, con el fin de apoyar el progreso social y mejorar la calidad de vida en los países anfitriones. Desde 2019, Sinopec ha implementado el proyecto 'Librería de la Ruta de la Seda - Estantería China' en ocho países, proporcionando más de 12.000 libros en chino y otros idiomas. "Esperamos aprovechar este evento como una oportunidad para ampliar aún más la colaboración universidad-empresa con la Universidad de El Cairo", añadió.

La Prof. Naglaa Raafat describió la iniciativa como una alianza inteligente y significativa. "Sinopec no solo ha proporcionado libros, sino que también ha creado una plataforma para el intercambio cultural en la Facultad de Artes", afirmó. Tras destacar la larga trayectoria de cooperación y amistad entre la facultad y sus socios chinos, que ha abarcado numerosos proyectos relacionados con China, expresó su esperanza de que este evento sirva como punto de partida para una colaboración más amplia en otros ámbitos, subrayando los vínculos inseparables entre el intercambio económico, educativo y cultural.

