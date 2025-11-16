Sinopec übergibt der Universität Kairo 1.000 Bücher anlässlich der Eröffnung des Silk Road Book House - China Bookshelf

Bücher als Brücken: Vertiefung des chinesisch-ägyptischen Kulturaustauschs und gegenseitiges Lernen zwischen den Zivilisationen

CAIRO, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") hat im Rahmen der Initiative „Silk Road Book House – China Bookshelf" 1.000 sorgfältig ausgewählte Bücher an die Universität Kairo geliefert. Die gemeinsam von Sinopec und der Universität Kairo kuratierte Sammlung umfasst die Bereiche traditionelle chinesische Kultur, Finanzen, Wirtschaft, Management, digitales Marketing und chinesischer Sprachunterricht. Diese Lieferung folgt auf die Übergabe von Büchern durch Sinopec an die ägyptisch-chinesische Universität im Jahr 2023 und fördert den kulturellen Austausch durch Literatur weiter.

An der Eröffnungsfeier nahmen Herr Lu Chunsheng, Ministerberater der chinesischen Botschaft in Ägypten, Herr Yu Yongsheng, Geschäftsführer der Markenabteilung der Sinopec Group, Prof. Dr. Naglaa Raafat, Dekanin der Fakultät für Kunstwissenschaften der Universität Kairo, sowie mehr als 260 Fakultätsmitglieder und Studierende der Universität Kairo teil.

Lu Chunsheng betonte, dass Bücher Kultur aufzeichnen, verbreiten und bereichern, während Kultur die Entwicklung der Zivilisation definiert, aufrechterhält und vorantreibt. „Ohne kulturelle Begegnungen und gegenseitiges Verständnis kann es kein gegenseitiges Lernen zwischen den Zivilisationen geben. Der Austausch von Büchern ist ein wichtiger Kanal für den kulturellen Austausch und bildet eine solide Grundlage für den zivilisatorischen Dialog", sagte er.

Diese Veranstaltung stellt einen konkreten Schritt zur Förderung des chinesisch-ägyptischen Zivilisationsaustauschs, zur Stärkung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Nationen und zum Beitrag zu einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit dar.

Yu Yongsheng erklärte, dass Sinopec als ein weltweit führendes Energie- und Chemieunternehmen seine soziale Verantwortung aktiv wahrnimmt, indem es sich intensiv an der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Kultur und Gemeindeentwicklung beteiligt, um den sozialen Fortschritt zu unterstützen und die Lebensqualität in den Gastländern zu verbessern. Seit 2019 hat Sinopec das Projekt „Silk Road Book House – China Bookshelf" in acht Ländern eingeführt und insgesamt über 12.000 chinesische und fremdsprachige Bücher bereitgestellt. „Wir freuen uns darauf, diese Veranstaltung als Gelegenheit zu nutzen, um die Zusammenarbeit zwischen Universität und Unternehmen mit der Universität Kairo weiter auszubauen", fügte er hinzu.

Prof. Naglaa Raafat bezeichnete die Initiative als eine kluge und wichtige Partnerschaft. „Sinopec hat nicht nur Bücher zur Verfügung gestellt, sondern auch eine Plattform für den kulturellen Austausch für die Fakultät für Geisteswissenschaften geschaffen", erklärte sie. Sie verwies auf die langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen der Fakultät und den chinesischen Partnern, die zahlreiche China-bezogene Projekte umfasst, und drückte ihre Hoffnung aus, dass diese Veranstaltung als Ausgangspunkt für eine breitere Zusammenarbeit in weiteren Bereichen dienen werde. Dabei betonte sie die untrennbare Verbindung zwischen wirtschaftlichem, bildungspolitischem und kulturellem Austausch.

