Sinopec fait don de 1 000 livres à l'université du Caire à l'occasion du lancement de la Silk Road Book House - China Bookshelf

Les livres comme passerelles : approfondir les échanges culturels entre la Chine et l'Égypte et l'apprentissage mutuel entre les civilisations

LE CAIRE, 16 novembre 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a fourni 1 000 livres minutieusement sélectionnés à l'université du Caire dans le cadre de l'initiative « Silk Road Book House - China Bookshelf ». La collection, constituée conjointement par Sinopec et l'université du Caire, couvre la culture traditionnelle chinoise, la finance, l'économie, la gestion, le marketing numérique et l'enseignement de la langue chinoise. Cette distribution fait suite au don de livres à l'université égypto-Chinoise effectué par Sinopec en 2023, contribuant à renforcer les échanges culturels par la littérature.

Sinopec Provides 1,000 Books to Cairo University with the Launch of Silk Road Book House - China Bookshelf.

La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de M. Lu Chunsheng, ministre conseiller à l'ambassade de Chine en Égypte, de M. Yu Yongsheng, directeur général du département de la marque du groupe Sinopec, de la professeure Naglaa Raafat, doyenne de la faculté des arts de l'université du Caire, et de plus de 260 professeurs et étudiants de l'université du Caire.

Lu Chunsheng a souligné que les livres enregistrent, diffusent et enrichissent la culture, tandis que la culture définit, soutient et propulse le développement de la civilisation. « Sans rencontres culturelles et sans compréhension mutuelle, il ne peut y avoir d'apprentissage mutuel entre les civilisations. Le partage des livres constitue un canal essentiel pour les échanges culturels et jette des bases solides pour le dialogue entre les civilisations », a-t-il déclaré.

Cet événement représente une étape concrète dans la promotion des échanges civilisationnels entre la Chine et l'Égypte, dans le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux nations et dans la contribution à un avenir commun pour l'humanité.

Yu Yongsheng a déclaré qu'en tant qu'entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l'énergie et de la chimie, Sinopec s'acquitte activement de ses responsabilités sociales en s'engageant profondément dans la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, de la culture et du développement communautaire afin de soutenir le progrès social et d'améliorer la qualité de vie dans les pays d'accueil. Depuis 2019, Sinopec a déployé le projet « Silk Road Book House - China Bookshelf » dans huit pays, fournissant au total plus de 12 000 livres en chinois et en langues étrangères. « Nous nous réjouissons de pouvoir profiter de cet événement pour renforcer la collaboration université-entreprise avec l'université du Caire », a-t-il ajouté.

La professeure Naglaa Raafat a qualifié cette initiative de partenariat judicieux et significatif. « Sinopec n'a pas seulement fourni des livres, mais a également créé une plateforme d'échange culturel pour la faculté des arts », a-t-elle déclaré. Soulignant la coopération et l'amitié de longue date entre la faculté et les partenaires chinois, qui ont inclus de nombreux projets liés à la Chine, elle a exprimé l'espoir que cet événement servira de point de départ à une collaboration plus large dans d'autres domaines, soulignant les liens inséparables entre les échanges économiques, éducatifs et culturels.

