Hlavním lákadlem předváděčky Huawei bude vlajkový skládací telefon
News provided byHUAWEI
Nov 26, 2025, 02:00 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 26. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei uspořádá 11. prosince 2025 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech oficiální představení svých vlajkových produktů pod názvem „Unfold the Moment". Na akci se představí průlomové novinky, jako je skládací smartphone nové generace HUAWEI Mate X7, otevřená sluchátka TWS HUAWEI FreeClip 2, hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN a tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.
Název „Unfold the Moment" (Rozviň každý okamžik) odkazuje nejen na mechanismus otevírání skládacích telefonů, ale i na to, jak technické inovace obohacují naše zážitky.
Společnost Huawei představila svůj první skládací telefon – HUAWEI Mate X – v roce 2019 a v následujících sedmi letech se stala díky inovacím v designu, spolehlivosti a uživatelskému komfortu svých produktů špičkou v sektoru ohebných zařízení. Podle zprávy společnosti International Data Corporation (IDC) měla v první polovině roku 2025 na čínském trhu se skládacími telefony 70% podíl a s více než deseti miliony prodaných zařízení se umístila na prvním místě. HUAWEI Mate X7 nabídne průkopnickou technologii dvoudílné skládačky, ještě vyšší spolehlivost a fotografování na úrovni nejlepších neskládacích telefonů.
Na předváděčce budou debutovat také sluchátka HUAWEI FreeClip 2, která pokračují v prodyšné tradici řady HUAWEI FreeClip s významným zlepšením po stránce kvality zvuku, pohodlí při nošení a všestrannosti využití. Těšit se tak můžete na jasnější a zároveň pohodlnější celodenní poslech. Další připravovaná novinka, hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, přináší špičkový design s využitím prémiových materiálů a podporuje celou řadu pokročilých funkcí.
Druhým zlatým hřebem akce bude představení tabletu HUAWEI MatePad 11.5 S – vrcholu pokroků značky Huawei v technologii tabletů od roku 2014, který je díky vylepšenému PaperMatte ideální volbou pro práci i studium na cestách.
Díky svému zaměření na uživatelský komfort pronikla společnost Huawei ve svém úsilí o inovace na špičku výzkumu a vývoje, odkud přináší neutuchající přísun revolučních novinek. Nyní se značka těší, až společně s ní uživatelé po celém světě „rozvinou každý okamžik" díky přijetí a vlastnímu utváření pozoruhodných možností naší technologické budoucnosti.
Fotografie -
https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg
Share this article