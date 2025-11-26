Ponsel Lipat Unggulan Tarik Perhatian Luas dalam Acara Peluncuran Produk Huawei di Dubai

Tema "Unfold the Moment" tidak hanya menggambarkan pengalaman pengguna ketika membuka ponsel lipat, namun juga pengalaman yang lebih menarik berkat teknologi inovatif dari rangkaian produk baru Huawei.

Huawei pertama kali meluncurkan ponsel lipat HUAWEI Mate X, pada 2019. Dalam tujuh tahun terakhir, Huawei terus menjadi pionir teknologi perangkat lipat dengan menghadirkan inovasi desain, keandalan, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Menurut laporan IDC, Huawei menguasai 70% pangsa pasar ponsel lipat di Tiongkok pada Semester I-2025, menempati posisi pertama setelah menjual lebih dari 10 juta unit. HUAWEI Mate X7 membawa teknologi dual-fold yang mutakhir dengan keandalan yang lebih tinggi, serta kemampuan fotografi yang setara dengan ponsel unggulan non-lipat.

Di acara ini, Huawei juga akan meluncurkan HUAWEI FreeClip 2, earbuds yang meneruskan konsep "breathable listening" dari produk generasi sebelumnya, serta menghadirkan peningkatan signifikan pada kualitas audio, kenyamanan penggunaan, dan fleksibilitas. HUAWEI FreeClip 2 memberikan pengalaman audio yang lebih jernih dan nyaman ketika dipakai sepanjang hari. Selain itu, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN juga akan dilansir Huawei dengan desain premium, material bermutu tinggi, dan berbagai fitur canggih.

Produk lainnya adalah HUAWEI MatePad 11.5 S, tablet terbaru yang menjadi puncak inovasi Huawei di kategori komputer tablet sejak 2014. HUAWEI MatePad 11.5 S memiliki layar PaperMatte terbaru yang memberikan pengalaman ideal untuk bekerja dan belajar di mana saja.

Dengan fokus pada pengalaman pengguna, Huawei terus mendorong inovasi melalui penelitian dan pengembangan, menghasilkan terobosan yang konsisten dan berdampak besar. Huawei mengajak para pengguna di seluruh dunia untuk menyaksikan acara "Unfold the Moment", serta menyambut berbagai potensi baru dalam dunia teknologi masa depan.

