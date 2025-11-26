Vlajkový skladací telefón zlatým klincom prezentácie produktov Huawei v Dubaji
Nov 26, 2025, 02:00 ET
SHENZHEN, Čína, 26. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei usporiada 11. decembra 2025 v Dubaji v Spojených arabských emirátoch prezentáciu svojich vlajkových produktov pod názvom „Unfold the Moment". Na podujatí budú predstavené prevratné produkty, ako napríklad skladací smartfón novej generácie HUAWEI Mate X7, slúchadlá do uší typu open-ear TWS HUAWEI FreeClip 2, hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN a tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.
Motto „Unfold the Moment" sa nevzťahuje len na otváranie skladacích zariadení, ale aj na obohacujúce zážitky s inovatívnymi produktmi.
Spoločnosť Huawei uviedla na trh svoj prvý skladací telefón, HUAWEI Mate X, v roku 2019 a za sedem rokov, ktoré odvtedy uplynuli, sa stala lídrom v oblasti skladacích technológií. Prináša inovácie v oblasti dizajnu, spoľahlivosti aj používateľskej skúsenosti. Podľa správy od International Data Corporation (IDC) mala spoločnosť v prvej polovici roka 2025 70 % podiel na čínskom trhu so skladacími telefónmi, pričom sa umiestnila na prvom mieste s viac ako desiatimi miliónmi dodaných zariadení. HUAWEI Mate X7 sa vyznačuje prevratnou technológiou dvojitého skladania, zvýšenou spoľahlivosťou a mobilnou fotografiou na úrovni najlepších neskladacích smartfónov.
Na prezentácii budú uvedené aj slúchadlá HUAWEI FreeClip 2, ktoré vychádzajú z priedušnej technológie počúvania produktovej rady HUAWEI FreeClip, ale s výraznými vylepšeniami v oblasti kvality zvuku, pohodlia nosenia a všestrannosti. Celodenné počúvanie je s nimi jasnejšie a pohodlnejšie. Hodinky HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, ktoré budú tiež čoskoro uvedené na trh, prichádzajú v špičkovom dizajne s využitím prémiových materiálov a podporou celého radu pokročilých funkcií.
Ďalším vrcholom podujatia bude predstavenie tabletu HUAWEI MatePad 11.5 S, vyvrcholenia úspechov spoločnosti Huawei v oblasti tabletov od roku 2014. Prináša nový a vylepšený displej PaperMatte, ideálny na prácu aj štúdium na cestách.
Vďaka oddanosti používateľskému zážitku sa spoločnosť Huawei svojím úsilím o inovácie dostala na špičku výskumu a vývoja, a zároveň priniesla neustály prúd transformačných objavov. Spoločnosť Huawei sa teší na spojenie s používateľmi po celom svete v iniciatíve „Unfold the Moment", aby obsiahla a formovala pozoruhodné možnosti sveta budúcnosti plného technológií.
