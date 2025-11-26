Flagowy składany smartfon główną atrakcją premiery produktów Huawei w Dubaju

SHENZHEN, Chiny, 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Huawei zorganizuje premierę flagowych produktów pod hasłem „Unfold the Moment (Odkrywaj chwile)" w dniu 11 grudnia 2025 r. w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną przełomowe produkty, takie jak składany smartfon nowej generacji HUAWEI Mate X7, otwarte słuchawki douszne TWS HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN oraz HUAWEI MatePad 11.5 S.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

„Unfold the Moment" odnosi się nie tylko do otwierania urządzeń składanych, ale także do wzbogacających doświadczeń, jakie przynoszą innowacyjne produkty.

Huawei wprowadził swój pierwszy składany telefon, HUAWEI Mate X, w 2019 roku. W ciągu siedmiu lat firma stała się liderem technologii urządzeń składanych, napędzając innowacje w zakresie wzornictwa, niezawodności i doświadczeń użytkownika. Według raportu International Data Corporation (IDC) firma miała 70-procentowy udział w chińskim rynku telefonów składanych w pierwszej połowie 2025 r., zajmując pierwsze miejsce z ponad dziesięcioma milionami dostarczonych urządzeń. HUAWEI Mate X7 oferuje przełomową technologię podwójnego składania, zwiększoną niezawodność oraz możliwości fotografii mobilnej dorównujące najlepszym smartfonom nieskładanym.

Podczas premiery zaprezentowane zostaną również słuchawki HUAWEI FreeClip 2, stanowiące kontynuację trendu otwartego odsłuchu znanego z serii HUAWEI FreeClip, ale z istotnymi ulepszeniami w zakresie jakości dźwięku, komfortu noszenia i wszechstronności. Oznacza to wyraźniejszy dźwięk i wygodniejsze słuchanie przez cały dzień. Kolejną nowością będzie HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN z nowatorską konstrukcją wykonaną z materiałów premium i szerokim zakresem zaawansowanych funkcji.

Innym ważnym punktem premiery będzie prezentacja HUAWEI MatePad 11.5 S, stanowiącego kulminację doświadczeń Huawei w branży tabletów rozwijanej od 2014 roku, wyposażonego w nowy i ulepszony ekran PaperMatte, idealny do pracy i nauki w podróży.

Dążenie Huawei do innowacji wraz z konsekwentnym skupianiem się na doświadczeniach użytkownika sprawiło, że firma znalazła się w czołówce, jeśli chodzi o badania i rozwój, oraz zaowocowało stałym dopływem przełomowych rozwiązań technologicznych. Huawei z niecierpliwością oczekuje współpracy z użytkownikami na całym świecie, aby wspólnie odkrywać i kształtować wyjątkowe możliwości przyszłego świata bazującego na technologii zgodnie z hasłem „Unfold the Moment".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2831859/20251125192018_97_208.jpg