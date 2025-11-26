플래그십 폴더블 폰, 두바이에서 열리는 화웨이 신제품 발표회의 하이라이트로 기대돼

선전, 중국 2025년 11월 26일 /PRNewswire/ -- 화웨이가 2025년 12월 11일 아랍에미리트 두바이에서 '이 순간을 펼쳐라(Unfold the Moment)' 플래그십 신제품 발표회를 개최한다. 이번 행사에서는 차세대 폴더블 스마트폰 HUAWEI Mate X7, 오픈형 TWS 이어버드 HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, HUAWEI MatePad 11.5 S 등 획기적인 신제품들이 공개될 예정이다.

'이 순간을 펼쳐라'는 폴더블 폰을 여는 것을 의미할 뿐만 아니라 혁신 제품이 선사하는 풍부한 경험을 상징한다.

Flagship Foldable Phone to Highlight Huawei's Product Launch in Dubai

화웨이는 2019년 첫 폴더블 폰 HUAWEI Mate X를 출시한 이후 7년간 폴더블 기술의 선두 주자로서 디자인, 신뢰성, 사용자 경험 측면에서 혁신을 주도해왔다. 인터내셔널 데이터 코퍼레이션(IDC) 보고서에 따르면, 2025년 상반기 중국 폴더블 폰 시장에서 화웨이는 70%의 점유율을 기록하며 1천만대 이상의 출하량으로 1위를 차지했다. HUAWEI Mate X7은 선구적인 듀얼 폴딩 기술과 향상된 신뢰성을 자랑하며, 최상위 비폴더블 스마트폰에 버금가는 모바일 사진 촬영 성능을 제공한다.

이번 행사에서는 HUAWEI FreeClip 시리즈의 통기성 있는 청취 경험을 계승하면서도 음질, 착용감, 다용도성 측면에서 크게 향상된 HUAWEI FreeClip 2 이어버드도 소개될 예정이다. HUAWEI FreeClip 2의 이러한 이점은 하루 종일 더 선명하고 편안한 청취를 보장한다. 마찬가지로 출시 예정인 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN은 프리미엄 소재를 활용한 최첨단 디자인과 다양한 고급 기능을 지원한다.

이번 행사의 또 다른 하이라이트는 HUAWEI MatePad 11.5 S의 공개다. 2014년 이후 태블릿 산업에서 쌓아온 화웨이의 기술력이 집약된 이 제품은 이동 중 업무와 학습에 이상적인 새롭게 개선된 페이퍼매트(PaperMatte) 디스플레이를 탑재했다.

사용자 경험을 개선하기 위해 화웨이는 지속적으로 혁신을 추구하며 최신 연구개발로 지속적인 변혁적 돌파구를 만들어냈다. '이 순간을 펼쳐라'는 슬로건 아래 화웨이는 전 세계 사용자와 함께 기술이 이끄는 미래의 놀라운 가능성을 포용하며 실현해 가고 있다.

SOURCE HUAWEI