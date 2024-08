Sobre o Circul VS: um sistema com tecnologia de medição contínua de pressão arterial desenvolvido em parceria com o Dr. Ehud Baron

SHENZHEN, China, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar sua participação no Circul VS, um sistema com tecnologia de medição contínua da pressão arterial desenvolvido junto com nosso parceiro estratégico, o Dr. Ehud Baron. Projetado para oferecer aos pacientes uma solução precisa e fácil de usar para o monitoramento contínuo da pressão arterial, o Circul VS facilita a detecção precoce e o controle de longo prazo, ajudando a reduzir os riscos associados às condições cardiovasculares e cerebrovasculares.

O Circul VS conta com o BPwatch, o Ring e o Smart Cradle, integrados em um sofisticado sistema de rede e serviços baseado em nuvem. Ao contrário de outros sistemas no mercado, o Circul VS destina-se a captar as rápidas flutuações da pressão arterial causadas por alterações na função endotelial e no tônus vascular - que são fatores críticos frequentemente negligenciados pelos concorrentes.

Graças à tecnologia de detecção de ultrassom de última geração e aos algoritmos inteligentes, o Circul VS fornece dados contínuos e em tempo real sobre a forma de onda da pressão arterial com precisão excepcional. Essa tecnologia inovadora é o resultado de uma ampla pesquisa de mercado e de estudos clínicos aprofundados.

No âmbito dessa colaboração estratégica, a UTime aproveitou a experiência em engenharia biomédica e tecnologia eletrônica para garantir que o sistema Circul VS não seja apenas preciso, mas também estável e confiável em diversos contextos clínicos.

Após passar por testes clínicos em vários hospitais parceiros, o Circul VS recebeu avaliações positivas por seu excelente desempenho no domínio de monitoramento não invasivo, oferecendo leituras de pressão sistólica e diastólica com precisão próxima à das técnicas invasivas.

Durante o seu desenvolvimento, o Circul VS foi adaptado para atender às necessidades de diferentes cenários de aplicação, incluindo a triagem de hipertensão em pessoas saudáveis, o controle em longo prazo de pacientes com diagnóstico de hipertensão e o monitoramento agudo de pacientes hospitalizados. Essa adaptabilidade permite que ele atenda às demandas específicas de vários contextos clínicos.

O lançamento do Circul VS representa um avanço decisivo na tecnologia de monitoramento da pressão arterial. Em colaboração com o Dr. Ehud Baron, a UTime pretende aperfeiçoar ainda mais essa tecnologia, aprimorando sua inteligência e precisão para uso generalizado em UTIs e outros contextos clínicos, melhorando, em última análise, o atendimento ao paciente e a qualidade de vida.

Sobre a UTime Limited

A UTime Ltd., fundada em 2008, fornece dispositivos portáteis econômicos a consumidores em todo o mundo e ajuda pessoas de baixa renda de mercados consolidados, incluindo os Estados Unidos, e de mercados emergentes, como a Índia e outros países do sul da Ásia e da África, a ter mais acesso à tecnologia portátil atualizada. Desde 2024, a UTime tem o compromisso de transformar a saúde e o bem-estar com tecnologias médicas vestíveis inovadoras. Aproveitando-se de pesquisas de ponta e parcerias estratégicas, a UTime se propõe a fornecer soluções eficazes para a prevenção de doenças e o gerenciamento da saúde em escala global. Para obter mais informações, visite o site da empresa em http://www.utimeworld.com/.

Declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado à imprensa sobre expectativas, planos e perspectivas futuras, bem como quaisquer outras declarações relativas a assuntos que não sejam fatos históricos, podem constituir "declarações prospectivas" de acordo com o significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações incluem, entre outras, declarações relacionadas à capacidade da empresa de retomar a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq. As palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "visar", "irá", "iria" e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras de identificação. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas como resultado de vários fatores importantes discutidos na seção "Fatores de Risco" do Relatório Anual no Formulário 20-F arquivado na SEC em 30 de julho de 2024. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data deste documento, e a Empresa se isenta especificamente de qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

