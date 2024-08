Circul VS: Základní technologický systém kontinuálního měření krevního tlaku vyvinutý ve spolupráci s Dr. Ehudem Baronem

ŠEN-ČEN, Čína, 27. srpna 2024 /PRNewswire/ -- Společnost UTime Limited (NASDAQ: WTO) (dále jen „UTime" nebo „společnost") s potěšením oznamuje spolupráci na vývoji základního technologického systému pro kontinuální měření krevního tlaku se strategickým partnerem Dr. Ehudem Baronem. Systém Circul VS je navržen tak, aby pacientům nabízel přesné a uživatelsky přívětivé řešení kontinuálního měření krevního tlaku, které usnadňuje včasnou detekci a dlouhodobou léčbu a pomáhá snižovat rizika spojená s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními onemocněními.

Systém Circul VS bude součástí hodinek BPwatch, chytrého prstenu a kolébky, které jsou integrovány do sofistikovaného cloudového systému sítě a služeb. Na rozdíl od jiných systémů na trhu se Circul VS zaměřuje na zachycení rychlých výkyvů krevního tlaku způsobených změnami funkce endotelií a cévního tonu – kritických faktorů, které konkurence často opomíjí.

Circul VS využívá nejmodernější ultrazvukovou snímací technologii a inteligentní algoritmy a poskytuje nepřetržité údaje o křivce krevního tlaku v reálném čase s výjimečnou přesností. Tato inovativní technologie je výsledkem komplexního průzkumu trhu a rozsáhlých klinických studií.

V rámci této strategické spolupráce využila společnost UTime své odborné znalosti v oblasti biomedicínského inženýrství a elektronických technologií, aby zajistila, že systém Circul VS bude nejen přesný, ale také stabilní a spolehlivý v různých klinických podmínkách.

Systém Circul VS, který prošel klinickými zkouškami v několika partnerských nemocnicích, získal pozitivní ohlasy pro svůj vynikající výkon v oblasti neinvazivního monitorování a nabízí měření systolického a diastolického tlaku s přesností blížící se invazivním technikám.

Během vývoje byl Circul VS přizpůsoben potřebám různých scénářů použití, včetně screeningu hypertenze u zdravých osob, dlouhodobé léčby u pacientů s diagnostikovanou hypertenzí a akutního monitorování hospitalizovaných pacientů. Díky této přizpůsobivosti splňuje specifické požadavky různých klinických prostředí.

Uvedení systému Circul VS na trh představuje zásadní pokrok v technologii monitorování krevního tlaku. Spolu s Dr. Ehudem Baronem plánuje společnost UTime pokračovat ve zdokonalování této technologie s cílem zvýšit její inteligenci a přesnost pro široké využití na jednotkách intenzivní péče a v dalších lékařských zařízeních, což v konečném důsledku zlepší úroveň péče o pacienty a kvalitu jejich života.

Společnost UTime Ltd., založená v roce 2008, poskytuje cenově výhodná mobilní zařízení spotřebitelům po celém světě a pomáhá jednotlivcům s nízkými příjmy ze zavedených trhů, včetně Spojených států a rozvíjejících se trhů, jako je Indie a další země v jižní Asii a Africe, získat lepší přístup k aktuálním mobilním technologiím. V roce 2024 se společnost UTime zavázala transformovat oblast zdraví a wellness prostřednictvím inovativních lékařských nositelných technologií. Využitím špičkového výzkumu a strategických partnerství se společnost UTime snaží poskytovat účinná řešení pro prevenci nemocí v celosvětovém měřítku. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti na adrese http://www.utimeworld.com/.

