О системе Circul VS: базовая система для непрерывного измерения артериального давления

О системе Circul VS: базовая технологическая система для непрерывного измерения артериального давления, разработанная совместно с доктором Эхудом Бароном

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания UTime Limited (NASDAQ: WTO) (далее «UTime» или «Компания») рада объявить о своем участии в разработке Circul VS, базовой технологической системы непрерывного измерения артериального давления, разработанной совместно со стратегическим партнером, доктором Эхудом Бароном (Ehud Baron). Система Circul VS, разработанная, чтобы предложить пациентам точное и удобное решение для непрерывного мониторинга артериального давления, упрощает раннее выявление и долгосрочное лечение, помогая снизить риски, связанные с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями.

Система Circul VS включает в себя часы BPwatch, кольцо Ring и базовую станцию Smart Cradle, которые интегрируются в сложную облачную сеть и сервисную систему. В отличие от других предлагаемых на рынке систем, Circul VS ориентирована на регистрацию быстрых колебаний артериального давления, вызванных изменениями эндотелиальной функции и сосудистого тонуса — критически важными факторами, которыми часто пренебрегают конкуренты.

Используя самые современные технологии ультразвуковых датчиков и интеллектуальные алгоритмы, система Circul VS с исключительной точностью обеспечивает непрерывные данные о кривой артериального давления в режиме реального времени. Эта инновационная технология является результатом комплексного исследования рынка и обширных клинических исследований.

В рамках этого стратегического сотрудничества компания UTime использовала опыт в области биомедицинской инженерии и электронных технологий, чтобы сделать систему Circul VS не только точной, но также стабильной и надежной в различных клинических условиях.

Пройдя клинические испытания в ряде партнерских больниц, система Circul VS получила положительные отзывы за выдающиеся характеристики в области неинвазивного мониторинга, предлагая показания систолического и диастолического давления с точностью, приближающейся к показателям инвазивных методов.

При разработке система Circul VS была сориентирована на удовлетворение потребностей различных сценариев применения, включая скрининг гипертензии у здоровых людей, долгосрочное ведение пациентов с диагностированной гипертензией и мониторинг острых состояний у госпитализированных пациентов. Эта адаптивность гарантирует соответствие системы конкретным требованиям разных клинических сред.

Выпуск системы Circul VS знаменует собой кардинально важное достижение в технологиях мониторинга артериального давления. Совместно с доктором Эхудом Бароном компания UTime планирует продолжать совершенствование этой технологии, стремясь повысить ее интеллектуальные возможности и точность для широкого использования в отделениях интенсивной терапии и других медицинских учреждениях, что в конечном итоге улучшит уход за пациентами и качество их жизни.

О компании UTime Limited

Компания UTime Ltd., основанная в 2008 году, предлагает бюджетные мобильные устройства потребителям во всем мире и делает более доступными новые мобильные технологии для малообеспеченных слоев населения на развитых рынках, включая Соединенные Штаты, и развивающихся рынках, таких как Индия и другие страны Южной Азии и Африки. С 2024 года UTime стремится трансформировать отрасль здравоохранения и велнеса с помощью инновационных медицинских технологий в области носимых устройств. Используя передовые исследования и стратегические партнерства, UTime стремится предоставлять эффективные решения для профилактики заболеваний и организации здравоохранения в глобальном масштабе. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Компании по адресу http://www.utimeworld.com/.

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