Circul VS: system technologii do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, opracowany we współpracy z doktorem Ehudem Baronem

SHENZHEN, Chiny, 27 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) („UTime" lub „Spółka") ma przyjemność ogłosić nawiązanie współpracy w zakresie Circul VS - systemu technologii do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, opracowanego we współpracy z partnerem strategicznym, doktorem Ehudem Baronem. Zaprojektowany, aby zaoferować pacjentom dokładne i przyjazne w użytkowaniu rozwiązanie do ciągłego monitorowania ciśnienia krwi, Circul VS ułatwia wczesne wykrywanie problemów i ich długofalowe kontrolowanie, pomagając zmniejszyć ryzyko związane z chorobami sercowo-naczyniowymi i mózgowo-naczyniowymi.

W skład systemu Circul VS wchodzi zegarek BPwatch, pasek i inteligentna podstawka, zintegrowana z zaawansowaną siecią opartą na chmurze i systemem usług. W przeciwieństwie do innych systemów dostępnych na rynku Circul VS koncentruje się na wychwytywaniu gwałtownych wahań ciśnienia krwi spowodowanych zmianami funkcji śródbłonka i napięcia naczyniowego. Są to kluczowe czynniki, których konkurencyjne systemy często nie biorą pod uwagę.

Wykorzystując najnowocześniejszą technologię wykrywania ultradźwięków i inteligentne algorytmy, Circul VS dostarcza bieżące dane na temat ciśnienia krwi w czasie rzeczywistym z wyjątkową dokładnością. Ta innowacyjna technologia jest wynikiem kompleksowych badań rynkowych i szeroko zakrojonych badań klinicznych.

W ramach strategicznej współpracy firma UTime wykorzystała swoje rozległe doświadczenie w inżynierii biomedycznej i technologii elektronicznej, dzięki czemu system Circul VS jest nie tylko precyzyjny, ale także stabilny i niezawodny w różnych warunkach klinicznych.

Po przejściu testów klinicznych w wielu szpitalach partnerskich Circul VS zebrał pozytywne opinie dzięki wyjątkowej wydajności w nieinwazyjnej przestrzeni monitorowania, oferując odczyty pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego z dokładnością zbliżoną do technik inwazyjnych.

Na etapie opracowywania Circul VS został dostosowany do różnych scenariuszy zastosowań, w tym badań przesiewowych nadciśnienia tętniczego u osób zdrowych, długoterminowego leczenia pacjentów ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym oraz ostrego monitorowania pacjentów hospitalizowanych. Zdolność adaptacji systemu umożliwia spełnienie specyficznych wymogów różnych środowisk klinicznych.

Wprowadzenie na rynek Circul VS stanowi kluczowy postęp w technologii monitorowania ciśnienia krwi. UTime planuje dalsze udoskonalanie tej technologii we współpracy z doktorem Ehudem Baronem, dążąc do zwiększenia stopnia inteligencji i dokładności w ramach powszechnego stosowania na oddziałach intensywnej terapii i w innych placówkach medycznych, przyczyniając się tym samym do poprawy opieki nad pacjentami i jakości ich życia.

UTime Limited

UTime Ltd., ustanowiona w 2008 r., dostarcza opłacalne urządzenia mobilne konsumentom na całym świecie i pomaga osobom o niskich dochodach z rynków o ugruntowanej pozycji, w tym Stanów Zjednoczonych i rynków wschodzących, takich jak Indie i inne kraje Azji Południowej oraz Afryki, w uzyskaniu dostępu do najnowszej technologii mobilnej. Od 2024 r. UTime działa na rzecz transformacji w sektorze opieki zdrowotnej i wellness poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w produktach przeznaczonych do noszenia. Wykorzystując najnowocześniejsze badania i strategiczne partnerstwa, UTime dąży do zapewnienia skutecznych rozwiązań w zakresie zapobiegania chorobom i zarządzania zdrowiem w skali globalnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Spółki pod adresem: http://www.utimeworld.com/.

Wypowiedzi prognozujące

Zawarte w niniejszym komunikacie prasowym wypowiedzi dotyczące przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw, a także wszelkie inne wypowiedzi dotyczące kwestii, które nie są faktami historycznymi, mogą stanowić „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wyrażenia takie jak: „przewiduje", „uważa", „kontynuuje", „mogłaby", „szacuje", „oczekuje", „zamierza", „może", „planuje", „potencjalny", „prognozuje", „projekt", „powinien", „cel", „będzie", „byłaby" i podobne wskazują na wypowiedzi prognozujące, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają dokładnie te wyrażenia. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od tych wskazanych w wypowiedziach prognozujących, do czego może przyczynić się szereg istotnych czynników omówionych w sekcji „Czynniki ryzyka" w Raporcie Rocznym na Formularzu 20-F przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 30 lipca 2024 roku. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień jego publikacji, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub z innych względów.

KONTAKT:

Eaky Tan

e-mail: [email protected]