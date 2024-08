Circul VS: Teknologi Pengukuran Tekanan Darah Inti yang Beroperasi secara Kontinu, Dikembangkan lewat Kolaborasi dengan Dr. Ehud Baron

SHENZHEN, Tiongkok, 27 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" atau "Perusahaan") mengumumkan kolaborasi yang terjalin dengan Circul VS, sistem teknologi pengukuran tekanan darah inti yang beroperasi secara kontinu. Akurat dan mudah digunakan, Circul VS hadir sebagai solusi pemantauan tekanan darah yang beroperasi secara kontinu. Circul VS memfasilitasi deteksi dini dan pemantauan kesehatan jangka panjang demi mencegah risiko penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular.

Circul VS mencakup BPwatch, Ring, dan Smart Cradle, serta terintegrasi dengan sistem jaringan dan layanan komputasi awan yang canggih. Circul VS memonitor fluktuasi tekanan darah secara cepat akibat perubahan endotelium dan penyempitan pembuluh darah--faktor-faktor penting yang kerap luput terdeteksi oleh produk-produk kompetitor.

Lewat teknologi sensor ultrasonografi mutakhir dan algoritma pintar, Circul VS memantau data bentuk gelombang (waveform) tekanan darah secara kontinu dan seketika (real-time), serta sangat akurat. Teknologi inovatif ini terwujud berkat riset pasar yang lengkap dan uji klinis yang luas.

Sebagai bagian dari kolaborasi strategis ini, UTime memanfaatkan keahlian teknik biomedis dan teknologi elektronik agar sistem Circul VS tak hanya akurat, namun juga berfungsi secara stabil dan reliabel dalam beragam kondisi klinis.

Setelah terlibat dalam uji klinik di berbagai rumah sakit mitra, Circul VS memperoleh respons positif atas kinerja yang luar biasa dalam bidang pemantauan kesehatan noninvasif. Circul VS juga menyediakan data tekanan darah sistolik dan diastolik, bahkan tingkat akurasinya mendekati teknik pemantauan invasif.

Ketika dikembangkan, Circul VS dirancang agar mampu memenuhi kebutuhan beragam skenario aplikasi--termasuk skrining hipertensi untuk orang-orang yang sehat, pemantauan pasien hipertensi dalam jangka panjang, serta pemantauan akut untuk pasien rawat inap. Adaptabilitas tersebut menjamin Circul VS dapat memenuhi kebutuhan spesifik dalam beragam kondisi klinis.

Peluncuran Circul VS merupakan perkembangan penting dalam teknologi pemantauan tekanan darah. Bersama Dr. Ehud Baron, UTime akan terus menyempurnakan teknologi ini, serta meningkatkan teknologi pintar dan akurasi Circul VS agar digunakan secara luas di IGD dan lingkungan medis lain. Dengan demikian, perawatan dan kualitas hidup pasien dapat meningkat.

UTime Ltd., berdiri pada 2008, menyediakan perangkat seluler yang hemat biaya bagi konsumen di seluruh dunia. Produk-produk UTime membantu golongan masyarakat berpendapatan rendah di pasar-pasar maju, termasuk Amerika Serikat dan pasar-pasar berkembang, agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap teknologi seluler terkini. Sejak 2024, UTime telah berkomitmen mentransformasi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lewat teknologi medical wearable yang inovatif. Dengan memanfaatkan riset mutakhir dan kemitraan strategis, UTime menyediakan berbagai solusi efektif untuk pencegahan penyakit dan pengelolaan kesehatan dalam skala global. Informasi lebih lanjut tersedia di situs http://www.utimeworld.com/.

