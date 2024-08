O Circul VS: základný technologický systém kontinuálneho merania krvného tlaku vyvinutý v spolupráci s Dr. Ehudom Baronom

ŠEN-ČEN, Čína, 26. augusta 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) (ďalej len „UTime" alebo „spoločnosť") s potešením oznamuje svoju spoluprácu na Circul VS, základnom systéme technológie nepretržitého merania krvného tlaku vyvinutom v spolupráci so strategickým partnerom, Dr. Ehudom Baronom. Circul VS, navrhnutý tak, aby pacientom ponúkal presné a užívateľsky prívetivé riešenie nepretržitého monitorovania krvného tlaku, uľahčuje včasnú detekciu a dlhodobú liečbu, čím pomáha znižovať riziká spojené s kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi stavmi.

Circul VS pozostáva z hodiniek BPwatch, prsteňa a inteligentnej kolísky, integrovaných do sofistikovanej cloudovej siete a systému služieb. Na rozdiel od iných systémov na trhu sa Circul VS zameriava na zachytenie rýchlych výkyvov krvného tlaku spôsobených zmenami endoteliálnej funkcie a vaskulárneho tonusu – kritických faktorov, ktoré konkurenti často zanedbávajú.

Circul VS s využitím najmodernejšej technológie ultrazvukového snímania a inteligentných algoritmov poskytuje nepretržité údaje o priebehu krvného tlaku v reálnom čase s výnimočnou presnosťou. Táto inovatívna technológia je výsledkom komplexného prieskumu trhu a rozsiahlych klinických štúdií.

V rámci tejto strategickej spolupráce spoločnosť UTime využila odborné znalosti v oblasti biomedicínskeho inžinierstva a elektronických technológií, aby zabezpečila, že systém Circul VS je nielen presný, ale aj stabilný a spoľahlivý v rôznych klinických prostrediach.

Circul VS, ktorý prešiel klinickými skúšaniami vo viacerých partnerských nemocniciach, získal pozitívnu spätnú väzbu pre svoj vynikajúci výkon v oblasti neinvazívneho monitorovania, ktoré zabezpečuje odčítanie systolického a diastolického tlaku s presnosťou približujúcou sa invazívnym technikám.

Počas svojho vývoja bol Circul VS prispôsobený potrebám rôznych aplikačných scenárov – vrátane skríningu hypertenzie u zdravých jedincov, dlhodobého manažmentu v prípade diagnostikovaných pacientov s hypertenziou a akútneho monitorovania hospitalizovaných pacientov. Táto prispôsobivosť zabezpečuje, že spĺňa špecifické požiadavky rôznych klinických prostredí.

Uvedenie Circul VS znamená kľúčový pokrok v technológii monitorovania krvného tlaku. Spolu s Dr. Ehudom Baronom plánuje UTime pokračovať v zdokonaľovaní tejto technológie s cieľom zlepšiť jej inteligenciu a presnosť pre široké použitie na jednotkách intenzívnej starostlivosti a iných zdravotníckych zariadeniach, čo v konečnom dôsledku zlepší starostlivosť o pacienta a kvalitu života.

O spoločnosti UTime Limited

Spoločnosť UTime Ltd., založená v roku 2008, poskytuje cenovo výhodné mobilné zariadenia spotrebiteľom na celom svete a pomáha jednotlivcom s nízkymi príjmami z etablovaných trhov vrátane USA a rozvíjajúcich sa trhov, ako je India a ďalších krajín v Južnej Ázii a Afrike , aby mali lepší prístup k aktualizovaným mobilným technológiám. Spoločnosť UTime sa od roku 2024 zaviazala transformovať zdravie a zdravý životný štýl prostredníctvom inovatívnych nositeľných technológií v zdravotníctve. Vďaka špičkovému výskumu a strategickým partnerstvám sa UTime zameriava na poskytovanie efektívnych riešení na prevenciu chorôb a starostlivosť o zdravie v globálnom meradle. Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti na adrese http://www.utimeworld.com/.

Výhľadové vyhlásenia

Vyhlásenia v tejto tlačovej správe o budúcich očakávaniach, plánoch a vyhliadkach, ako aj akékoľvek iné vyhlásenia týkajúce sa záležitostí, ktoré nie sú historickými faktami, môžu predstavovať „výhľadové vyhlásenia" v zmysle zákona o reforme sporov týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zahŕňajú, okrem iného, vyhlásenia týkajúce sa schopnosti spoločnosti znovu dosiahnuť súlad s požiadavkami na pokračovanie kótovania Nasdaq. Slová ako „predvídať", „veriť", „pokračovať", „môcť", „odhadovať", „očakávať", „zamýšľať", „plánovať", „potenciálne", „predvídať", „projektovať", „mal by", „cieľ", „bude", „by" a podobné výrazy sú určené na identifikáciu výhľadových vyhlásení, hoci všetky výhľadové vyhlásenia nemusia obsahovať tieto identifikujúce slová. V dôsledku rôznych dôležitých faktorov uvedených v časti „Rizikové faktory" výročnej správy na formulári 20-F podanom SEC dňa 30. júla 2024 sa môžu skutočné výsledky podstatne líšiť od výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Akékoľvek výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto tlačovej správe platia iba k dátumu tohto vydania a spoločnosť sa výslovne zrieka akejkoľvek povinnosti aktualizovať niektoré z výhľadových vyhlásení, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak.

