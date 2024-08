Acerca de Circul VS: es un sistema de tecnología de medición continua de la presión arterial, y fue desarrollado en colaboración con el Dr. Ehud Baron

SHENZHEN, China, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" o la "Compañía") se complace en anunciar su colaboración en Circul VS, un sistema de tecnología central de medición continua de la presión arterial desarrollado en colaboración con su socio estratégico, el Dr. Ehud Baron. Circul VS ha sido diseñado para ofrecerles a los pacientes una solución de monitoreo continuo de la presión arterial que sea precisa y fácil de usar; además, facilita la detección temprana y el manejo a largo plazo, lo que ayuda a reducir los riesgos asociados con las afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares.

Circul VS incluye BPwatch, Ring y Smart Cradle, los cuales están integrados en un sofisticado sistema de servicio y red basado en la nube. A diferencia de otros sistemas en el mercado, Circul VS se centra en capturar fluctuaciones rápidas de la presión arterial causadas por cambios en la función endotelial y el tono vascular, factores cruciales que a menudo no son tomados en cuenta por los competidores.

Circul VS utiliza tecnología de detección con ultrasonido de última generación y algoritmos inteligentes para proporcionar datos en forma de onda de la presión arterial de manera continua y en tiempo real con una precisión excepcional. Esta innovadora tecnología es el resultado de una exhaustiva investigación de mercado y de exhaustivos estudios clínicos.

Como parte de esta colaboración estratégica, UTime ha aprovechado la experiencia en ingeniería biomédica y tecnología electrónica para garantizar que el sistema Circul VS no solo sea preciso sino también estable y confiable en diversos entornos clínicos.

Tras haber sido sometido a ensayos clínicos en múltiples hospitales asociados, Circul VS obtuvo opiniones positivas por su desempeño sobresaliente en el espacio de monitoreo no invasivo, ya que proporcionó lecturas de presión sistólica y diastólica con una precisión cercana a la de las técnicas invasivas.

Durante su desarrollo, Circul VS fue adaptado para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de uso, incluyendo la detección de la hipertensión en personas sanas, el tratamiento a largo plazo en pacientes con hipertensión diagnosticada y el monitoreo agudo en pacientes hospitalizados. Esta adaptabilidad garantiza que satisfaga las demandas específicas de diversos entornos clínicos.

El lanzamiento de Circul VS marca un avance fundamental en la tecnología de monitoreo de la presión arterial. Junto con el Dr. Ehud Baron, UTime planea seguir perfeccionando esta tecnología, con el objetivo de perfeccionar su inteligencia y precisión para ser usado de forma generalizada en UCI y otros entornos médicos, y mejorar en definitiva la atención al paciente y su calidad de vida.

Acerca de UTime Limited

Fundada en 2008, UTime Ltd. proporciona dispositivos móviles rentables a consumidores de todo el mundo y ayuda a personas de bajos ingresos de mercados establecidos, que incluyen el de Estados Unidos y mercados emergentes como los de la India y otros países del sur de Asia y África, a tener un mejor acceso a tecnología móvil actualizada. Desde 2024, UTime se ha comprometido a transformar la salud y el bienestar a través de innovadoras tecnologías médicas portátiles. Al aprovechar la investigación de vanguardia y las asociaciones estratégicas, UTime pretende ofrecer soluciones eficaces para la prevención de enfermedades y la gestión de la salud a escala mundial. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en http://www.utimeworld.com/.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas de futuro, así como cualquier otra declaración relativa a asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act, en inglés) de 1995. Estas declaraciones incluyen, entre otras, las relativas a la capacidad de la empresa para volver a cumplir los requisitos de cotización continua del Nasdaq. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "poder", "planear", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados por dichas declaraciones prospectivas como consecuencia de varios factores importantes comentados en la sección "Factores de riesgo" del Informe Anual en el Formulario 20-F presentado ante la SEC el 30 de julio de 2024. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a fecha de hoy, y la empresa renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

