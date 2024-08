Circul VS : un système technologique de base de mesure continue de la pression artérielle développé en partenariat avec le Dr Ehud Baron

SHENZHEN, Chine, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ : WTO) (" UTime " ou la " société ") est heureuse d'annoncer sa collaboration sur Circul VS, un système technologique de base de mesure continue de la pression artérielle fruit du partenariat stratégique avec le Dr Ehud Baron. Conçu pour offrir aux patients une solution précise et conviviale de surveillance continue de la pression artérielle, Circul VS facilite la détection précoce et la prise en charge à long terme, contribuant ainsi à réduire les risques associés aux maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.

Circul VS est doté de BPwatch, Ring et Smart Cradle, intégrés dans un réseau sophistiqué basé sur le cloud et un système de service. Contrairement aux autres systèmes du marché, le Circul VS se concentre sur l'enregistrement des fluctuations rapides de la pression artérielle causées par les changements de la fonction endothéliale et du tonus vasculaire - des facteurs critiques souvent négligés par les concurrents.

Grâce à une technologie de détection ultrasonore de pointe et à des algorithmes intelligents, le Circul VS fournit en continu et en temps réel des données sur la pression artérielle avec une précision exceptionnelle. Cette technologie innovante est le résultat d'une étude de marché complète et d'études cliniques approfondies.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, UTime a mis à profit son expertise en ingénierie biomédicale et en technologie électronique pour s'assurer que le système Circul VS est non seulement précis, mais aussi stable et fiable dans différents environnements cliniques.

Après avoir fait l'objet d'essais cliniques dans plusieurs hôpitaux partenaires, Circul VS a suscité des réactions positives pour ses performances exceptionnelles dans le domaine de la surveillance non invasive, offrant des mesures de la pression systolique et diastolique avec une précision proche de celle des techniques invasives.

Au cours de son développement, Circul VS a été adapté pour répondre aux besoins de différents scénarios d'application, notamment le dépistage de l'hypertension chez les personnes en bonne santé, la prise en charge à long terme des patients souffrant d'hypertension diagnostiquée et la surveillance aiguë des patients hospitalisés. Cette adaptabilité permet de répondre aux exigences spécifiques de différents environnements cliniques.

Le lancement du Circul VS marque une avancée décisive dans la technologie de surveillance de la pression artérielle. En collaboration avec le Dr Ehud Baron, UTime prévoit de continuer à perfectionner cette technologie, afin d'en améliorer l'intelligence et la précision en vue d'une utilisation généralisée dans les unités de soins intensifs et dans d'autres environnements médicaux, ce qui permettra, au bout du compte, d'améliorer les soins aux patients et leur qualité de vie.

À propos de UTime Limited

UTime Ltd, créée en 2008, fournit des appareils mobiles abordables aux consommateurs du monde entier et aide les personnes à faible revenu de marchés établis, dont les États-Unis et les marchés émergents tels que l'Inde et d'autres pays d'Asie du Sud et d'Afrique, à avoir un meilleur accès à la technologie mobile moderne. UTime s'engage, depuis 2024, à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portables innovantes. En s'appuyant sur la recherche de pointe et des partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion de la santé à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'entreprise à l'adresse suivante : http://www.utimeworld.com/.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, plans et perspectives futurs, ainsi que toute autre déclaration concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives à la capacité de l'entreprise à se conformer à nouveau aux exigences du Nasdaq en matière de maintien de la cotation. Les mots « anticiper », « penser », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « cibler », les conjugaisons au conditionnel et au futur, et autres expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants repris dans la section « Risk Factors » du rapport annuel dans le formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 30 juillet 2024. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse n'est valable qu'à la date de celui-ci, et la société décline spécifiquement toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Eaky Tan

[email protected]