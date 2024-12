Solar N Plus garante pedido único de fornecimento de 500 MW no exterior

CHUZHOU, China, 12 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), fabricante líder de células e módulos solares, assinou um acordo histórico para fornecer 500 MW de produtos solares tipo N de alta eficiência para o mercado externo. Esse acordo histórico impulsiona significativamente a expansão global da Solar N Plus, fortalecendo ainda mais sua presença no setor de energia renovável.

A Solar N Plus é especializada em tecnologia do tipo N, com suas células e módulos solares do tipo N autodesenvolvidos que oferecem vantagens importantes, incluindo maior eficiência de conversão, menor coeficiente de temperatura, resistência superior a LID e PID e perdas de encapsulamento reduzidas. Esses benefícios garantem confiabilidade de longo prazo e maior rendimento de energia, impulsionando o crescimento da indústria fotovoltaica local e acelerando a transição para energia limpa.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com excelentes colaboradores locais para fornecer produtos fotovoltaicos de ponta que aceleram o progresso tecnológico", disse Ashley Wang, vice-presidente da Solar N Plus. "Como líder em tecnologia fotovoltaica, a Solar N Plus ganhou reconhecimento global por sua excelência em qualidade de produto, eficiência, escala de produção e recursos de P&D".

Ao alavancar sua experiência tecnológica e compromisso com a inovação, a Solar N Plus continua a liderar o setor de energia renovável, fornecendo soluções fotovoltaicas confiáveis e sustentáveis que atendem às demandas de um mercado global em rápida evolução.

Sobre a Solar N Plus

A Solar N Plus é uma fabricante de produtos fotovoltaicos verticalmente integrado, especializada em tecnologia do tipo N. O portfólio de produtos da empresa inclui células solares, módulos, desenvolvimento de usinas de energia e soluções de energia inteligente. Contando com uma forte presença no mercado em mais de 40 países e regiões, a Solar N Plus está comprometida com a inovação e a satisfação do cliente no setor de energia renovável.

FONTE Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD