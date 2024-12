Solar N Plus získava samostatnú objednávku v objeme 500 MW do zámoria

CHUZHOU, Čína, 12. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), popredný výrobca solárnych článkov a modulov, podpísal prelomovú dohodu o dodaní vysokoúčinných solárnych produktov typu N v kapacite 500 MW na zámorský trh. Táto dohoda je míľnikom pre spoločnosť Solar N Plus, výrazne podporuje jej globálnu expanziu a ďalej posilňuje jej pôsobenie v odvetví obnoviteľnej energie.

Solar N Plus sa špecializuje na technológiu typu N s vlastnými solárnymi článkami a modulmi typu N, ktoré prinášajú kľúčové výhody vrátane vyššej účinnosti konverzie, nižšieho teplotného koeficientu, vynikajúcej odolnosti voči LID a PID a znížených strát pri zapuzdrení. Tieto výhody zaisťujú dlhodobú spoľahlivosť a zvýšený energetický výnos, čím podporujú rast lokálneho fotovoltického priemyslu a urýchľujú prechod na čistú energiu.

„Sme nadšení, že môžeme s vynikajúcimi miestnymi predstaviteľmi spolupracovať na poskytovaní špičkových PV produktov, ktoré urýchľujú technologický pokrok," povedal Ashley Wang, viceprezident Solar N Plus. „Ako líder v sektore fotovoltických technológií si Solar N Plus vyslúžil celosvetové uznanie za svoju excelentnosť v kvalite produktov, efektívnosti, rozsahu výroby a schopnostiach výskumu a vývoja."

Využitím svojich technologických odborných znalostí a záväzku k inováciám spoločnosť Solar N Plus naďalej stojí na čele sektora obnoviteľnej energie a dodáva spoľahlivé a udržateľné fotovoltické riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky rýchlo sa vyvíjajúceho globálneho trhu.

O spoločnosti Solar N Plus

Solar N Plus je vertikálne integrovaný výrobca fotovoltických zariadení, ktorý sa špecializuje na technológiu typu N. Produktové portfólio spoločnosti zahŕňa solárne články, moduly, výstavbu elektrární a inteligentné energetické riešenia. So silnou pôsobnosťou na trhu vo viac ako 40 krajinách a regiónoch sa Solar N Plus zaviazal k inováciám a spokojnosti zákazníkov v sektore obnoviteľnej energie.