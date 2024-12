Solar N Plus obtient une commande unique de 500 MW à l'exportation

CHUZHOU, Chine, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), l'un des principaux fabricants de cellules et de modules solaires, a signé un accord historique portant sur la fourniture de 500 MW de produits solaires de type N à haut rendement sur le marché étranger. Cet accord important stimule considérablement l'expansion mondiale de Solar N Plus, renforçant ainsi sa présence dans l'industrie des énergies renouvelables.

Solar N Plus est spécialisée dans la technologie de type N. Les cellules et modules solaires de type N qu'elle développe elle-même offrent des avantages clés, notamment un rendement de conversion plus élevé, un coefficient de température plus faible, une résistance supérieure à la dégradation induite par la lumière (LID) et à la dégradation induite par le potentiel (PID) et des pertes d'encapsulation réduites. Ces avantages garantissent une fiabilité à long terme et un meilleur rendement énergétique, ce qui stimule la croissance de l'industrie photovoltaïque locale et accélère la transition vers l'énergie propre.

« Nous sommes ravis de nous associer à des collaborateurs locaux exceptionnels pour fournir des produits photovoltaïques de pointe qui accélèrent le progrès technologique », a déclaré Ashley Wang, vice-président de Solar N Plus. « En tant que leader de la technologie photovoltaïque, Solar N Plus a acquis une reconnaissance mondiale pour l'excellence de ses produits en termes de qualité, d'efficacité, d'échelle de production et de capacités de recherche et de développement.»

En tirant parti de son expertise technologique et de son engagement en faveur de l'innovation, Solar N Plus continue de dominer le secteur des énergies renouvelables, en proposant des solutions photovoltaïques fiables et durables qui répondent aux exigences d'un marché mondial en évolution rapide.

À propos de Solar N Plus

Solar N Plus est un fabricant photovoltaïque intégré verticalement, spécialisé dans la technologie de type N. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des cellules et des modules solaires, le développement de centrales électriques et des solutions énergétiques intelligentes. Avec une forte présence sur le marché dans plus de 40 pays et régions, Solar N Plus s'engage à innover et à satisfaire ses clients dans le secteur des énergies renouvelables.