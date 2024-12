Solar N Plus、500MWの海外供給を単独で受注

珠洲、中国、2024年12月13日 /PRNewswire/ -- 太陽電池とモジュールの大手メーカーであるSolar N Plus New Energy Technology社(Solar N Plus)は、海外市場に500MWの高効率N型太陽電池製品を供給する画期的な契約を締結しました。この画期的な契約は、Solar N Plusの世界的な拡大を大きく後押しし、再生可能エネルギー業界におけるプレゼンスをさらに強化するものです。

Solar N PlusはN型技術に特化しており、自社開発のN型太陽電池セルとモジュールは、高い変換効率、低い温度係数、優れたLIDおよびPID耐性、封止損失の低減など、重要な利点を提供しています。これらの利点は、長期的な信頼性とエネルギー収量の向上を保証し、現地の太陽光発電産業の成長を促進し、クリーンエネルギーへの移行を加速します。

「当社は、技術進歩を加速させる最先端のPV製品をお届けするために、現地の優れた協力者と提携できることに興奮しています」と、Solar N Plusの副社長Ashley Wang氏は述べました。「Solar N Plusは太陽光発電技術のリーダーとして、製品の品質、効率、生産規模、研究開発能力における卓越性が世界的に認められています。」

Solar N Plusは、その技術的専門知識と技術革新へのコミットメントを活用することで、再生可能エネルギー分野をリードし続け、急速に進化する世界市場の需要に応える信頼性と持続可能性の高いPVソリューションを提供していきます。

Solar N Plusについて

Solar N Plusは垂直統合型の太陽光発電メーカーで、N型技術に特化しています。同社の製品ポートフォリオには、太陽電池、モジュール、発電所開発、スマートエネルギー・ソリューションが含まれます。40を超える国や地域で市場展開しているSolar N Plusは、再生可能エネルギー分野における技術革新と顧客満足に全力を注いでいます。

