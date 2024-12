Solar N Plus Raih Kontrak Pasokan Produk 500 MW

CHUZHOU, Tiongkok, 13 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), produsen sel dan panel tenaga surya terkemuka, telah meraih kontrak untuk menyuplai 500 MW produk tenaga surya tipe-N yang berefisiensi tinggi di pasar luar negeri. Kontrak penting ini secara signifikan meningkatkan ekspansi global Solar N Plus, serta memperkuat jangkauan Solar N Plus di industri energi terbarukan.

Solar N Plus mengembangkan teknologi tipe-N, serta menawarkan sel dan panel surya tipe-N yang dikembangkan secara independen. Produk-produk ini memiliki sejumlah keunggulan, termasuk efisiensi konversi yang lebih tinggi, koefisien suhu yang lebih rendah, daya tahan terbaik terhadap LID dan PID, serta encapsulation losses yang lebih rendah. Keunggulan tersebut menjamin reliabilitas jangka panjang dan energy yield yang lebih besar sehingga mendorong pertumbuhan industri fotovoltaik lokal, serta mempercepat transisi energi bersih.

"Kami gembira bermitra dengan mitra yang luar biasa di pasar lokal untuk menghadirkan produk PV mutakhir yang mempercepat kemajuan teknologi," ujar Ashley Wang, Vice President, Solar N Plus. "Sebagai pemimpin teknologi fotovoltaik, Solar N Plus telah meraih pengakuan global atas kualitas produk unggulan, efisiensi, skala produksi, dan keahlian litbang."

Dengan keahlian teknologi dan komitmen inovasi, Solar N Plus terus memimpin sektor energi terbarukan, serta menyediakan berbagai solusi PV yang reliabel dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan pasar global yang berkembang pesat.

Tentang Solar N Plus

Solar N Plus adalah produsen fotovoltaik dengan bisnis yang terintegrasi secara vertikal. Solar N Plus mengembangkan teknologi tipe-N. Portofolio produk Solar N Plus meliputi sel surya, panel surya, pengembangan proyek pembangkit listrik, serta solusi energi pintar. Menjangkau lebih dari 40 negara dan wilayah, Solar N Plus berkomitmen pada inovasi dan kepuasan klien di sektor energi terbarukan.

SOURCE Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD