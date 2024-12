Společnost Solar N Plus získala jednu 500MW objednávku na dodávky do zámoří

ČCHU-ČOU, Čína, 12. prosince 2024 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), přední výrobce solárních článků a modulů, podepsala přelomovou dohodu o dodávkách 500 MW vysoce účinných solárních produktů typu N na zámořský trh. Tato významná dohoda významně podporuje globální expanzi společnosti Solar N Plus a dále posiluje její přítomnost v odvětví obnovitelných zdrojů energie.

Společnost Solar N Plus se specializuje na technologii typu N. Její solární články a moduly typu N, které sama vyvinula, přinášejí klíčové výhody, včetně vyšší účinnosti konverze, nižšího teplotního koeficientu, vynikající odolnosti vůči LID (světelně indukovanému rozpadu) a PID (potenciálně indukovanému rozpadu) a nižších ztrát při zapouzdření. Tyto výhody zajišťují dlouhodobou spolehlivost a vyšší energetický výnos, podporují růst místního fotovoltaického průmyslu a urychlují přechod na čistou energii.

„Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s vynikajícími místními spolupracovníky a dodávat špičkové fotovoltaické produkty, které urychlují technologický pokrok," uvedl Ashley Wang, viceprezident společnosti Solar N Plus. „Společnost Solar N Plus si jako vedoucí podnik v oboru fotovoltaických technologií vysloužila celosvětové uznání za vynikající kvalitu výrobků, účinnost, rozsah výroby a schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje."

Díky využití svých technologických znalostí a závazku k inovacím je společnost Solar N Plus i nadále vedoucím představitelem v oboru obnovitelných zdrojů energie. Dodává spolehlivá a udržitelná fotovoltaická řešení, která splňují požadavky rychle se vyvíjejícího globálního trhu.

O společnosti Solar N Plus

Solar N Plus je vertikálně integrovaný výrobce fotovoltaických článků, který se specializuje na technologii typu N. Portfolio produktů společnosti zahrnuje solární články, moduly, vývoj elektráren a chytrá energetická řešení. Společnost Solar N Plus, která je silně zastoupena na trhu ve více než 40 zemích a regionech, usiluje o inovace a spokojenost zákazníků v oblasti obnovitelných zdrojů energie.