Solar N Plus sichert sich einen ausländischen Lieferauftrag über 500 MW

CHUZHOU, China, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), ein führender Hersteller von Solarzellen und -modulen, hat einen wegweisenden Vertrag über die Lieferung von 500 MW hocheffizienter N-Typ-Solarprodukte für den Überseemarkt unterzeichnet. Dieser Meilenstein-Abschluss treibt die globale Expansion von Solar N Plus erheblich voran und stärkt die Präsenz des Unternehmens in der Branche der erneuerbaren Energien weiter.

Solar N Plus hat sich auf die N-Typ-Technologie spezialisiert und bietet mit seinen selbst entwickelten N-Typ-Solarzellen und -Modulen entscheidende Vorteile, darunter einen höheren Umwandlungswirkungsgrad, einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten, eine bessere Beständigkeit gegen LID und PID sowie geringere Verkapselungsverluste. Diese Vorteile gewährleisten eine langfristige Zuverlässigkeit und eine höhere Energieausbeute, was das Wachstum der lokalen Photovoltaikindustrie fördert und den Übergang zu sauberer Energie beschleunigt.

„Wir freuen uns, mit hervorragenden lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um hochmoderne PV-Produkte zu liefern, die den technologischen Fortschritt beschleunigen", sagte Ashley Wang, Vizepräsidentin von Solar N Plus. „Als führendes Unternehmen in der Photovoltaik-Technologie hat Solar N Plus weltweite Anerkennung für seine hervorragende Produktqualität, Effizienz, Produktionsumfang und F&E-Kapazitäten erhalten."

Durch den Einsatz seines technologischen Know-hows und seines Engagements für Innovation ist Solar N Plus weiterhin führend im Bereich der erneuerbaren Energien und liefert zuverlässige und nachhaltige PV-Lösungen, die den Anforderungen eines sich schnell entwickelnden globalen Marktes entsprechen.

Informationen zu Solar N Plus

Solar N Plus ist ein vertikal integrierter Photovoltaikhersteller, der sich auf die N-Typ-Technologie spezialisiert hat. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Solarzellen, Module, Kraftwerksentwicklung und intelligente Energielösungen. Mit einer starken Marktpräsenz in über 40 Ländern und Regionen engagiert sich Solar N Plus für Innovation und Kundenzufriedenheit im Bereich der erneuerbaren Energien.