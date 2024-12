Firma Solar N Plus pozyskała zagraniczne zamówienie na dostawę produktów o łącznej mocy 500 MW

CHUZHOU, Chiny, 12 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), czołowy producent modułów fotowoltaicznych, podpisał kluczową umowę na dostawę wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych typu N o mocy 500 MW na rynek zagraniczny. Ta przełomowa transakcja znacznie przyspieszy globalną ekspansję firmy Solar N Plus, dodatkowo wzmacniając jej pozycję w sektorze energii odnawialnej.

Solar N Plus specjalizuje się w technologii typu N. Firma opracowała własne ogniwa fotowoltaiczne i moduły typu N, których kluczowe atuty obejmują wyższą wydajność konwersji, niższy współczynnik temperatury, wyższą odporność na degradację indukowaną światłem i potencjałem (LID i PID) oraz ograniczone straty enkapsulacji. Te cechy zapewniają długoterminową niezawodność i zwiększony zysk energii, co pozytywnie wpłynie na rozwój lokalnego sektora fotowoltaicznego i przyspieszy przejście na czystą energię.

„Cieszymy się z nawiązania partnerstwa z wyjątkowymi lokalnymi podmiotami w celu dostarczania przełomowych produktów fotowoltaicznych, które przyspieszą rozwój technologiczny" – powiedziała Ashley Wang, wiceprezes Solar N Plus. „Jako lider technologii fotowoltaicznej, Solar N Plus zdobyła uznanie na świecie za doskonałą jakość produktów, wydajność, skalę produkcji i możliwości w zakresie B+R".

Dzięki doświadczeniu technologicznemu i zaangażowaniu na rzecz innowacji Solar N Plus pozostaje liderem sektora energii odnawialnej, zapewniając niezawodne i zrównoważone rozwiązania fotowoltaiczne na miarę potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku globalnego.

Solar N Plus

Solar N Plus jest zintegrowanym pionowo producentem modułów fotowoltaicznych specjalizującym się w technologii typu N. Oferta produktów firmy obejmuje ogniwa solarne, moduły, budowę elektrowni i inteligentne rozwiązania energetyczne. Firmie Solar N Plus, która zdobyła silną pozycję na rynkach ponad 40 krajów i regionów, zależy na innowacjach i satysfakcji klientów w sektorze energii odnawialnej.