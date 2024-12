솔라 N 플러스, 500MW 고효율 N형 태양광 제품 해외 수주 확보

추저우, 중국 2024년 12월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 태양 전지 및 모듈 제조업체인 솔라 N 플러스 신에너지 기술 유한회사(Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd., 이하 '솔라 N 플러스')가 500MW 고효율 N형 태양광 제품을 해외 시장에 공급하는 계약을 체결했다. 이 획기적인 계약으로 글로벌 확장에도 속도가 붙으면서 솔라 N 플러스는 재생에너지 산업에서 입지를 더욱 강화할 수 있게 될 전망이다.

솔라 N 플러스는 자체 개발한 N형 태양 전지와 모듈을 통해 ▲높은 변환 효율 ▲낮은 온도 계수 ▲LID와 PID에 대한 우수한 저항성 ▲캡슐화 과정에서의 손실 감소 등의 이점을 제공하는 N형 기술을 전문으로 하는 회사다. 이러한 여러 가지 이점은 장기적인 신뢰성과 향상된 에너지 수율을 보장함으로써 현지 태양광 산업의 성장을 촉진하고 청정에너지로의 전환을 가속화하는 효과를 낳는다.

애슐리 왕 솔라 N 플러스 부사장은 "기술 발전을 가속화하는 최첨단 태양광 제품을 제공하기 위해 뛰어난 현지 협력업체들과 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"면서 "태양광 기술의 선두주자인 솔라 N 플러스는 제품 품질, 효율성, 생산 규모, 연구개발(R&D) 역량에서 탁월한 능을 인정받아 전 세계적으로 호평받고 있다"고 말했다.

솔라 N 플러스는 기술적 전문성과 혁신에 대한 헌신을 바탕으로 급속하게 발전하는 글로벌 시장의 요구를 충족하는 신뢰할 수 있고 지속 가능한 태양광 솔루션을 제공하면서 재생에너지 분야를 계속 이끌어 나가고 있다.

솔라 N 플러스 소개

솔라 N 플러스는 N형 기술을 전문으로 하는 수직 통합 태양광 제조업체로, ▲태양 전지 ▲모듈 ▲발전소 개발 기술 ▲스마트 에너지 솔루션을 제공한다. 40여 개 국가와 지역에서 강력한 시장 입지를 확보한 채 재생에너지 분야에서 혁신과 고객 만족을 위해 최선을 다하고 있다.

