STARTRADER als offizieller Partner des Porsche Carrera Cup Middle East bekannt gegeben

DUBAI, VAE, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER, ein weltweit führender Online-Handelsanbieter, wurde als offizieller Partner des Porsche Carrera Cup Middle East bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die Marke STARTRADER während der gesamten Saison 2025/2026 präsentiert, die sechs Runden in Bahrain, Katar, Dubai, Abu Dhabi und Saudi-Arabien umfasst.

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

Die Meisterschaft ist bekannt für ihr Einmarken-Format, bei dem alle Fahrer in identischen Porsche 911 GT3 Cup-Fahrzeugen antreten, sodass der Wettbewerb von Können, Vorbereitung und strategischer Umsetzung bestimmt wird. Diese Philosophie steht in engem Einklang mit dem Ansatz von STARTRADER auf den Märkten, wo der gleichberechtigte Zugang zu fortschrittlichen Tools Disziplin und Entscheidungsfindung ermöglicht, um Ergebnisse zu erzielen.

Gemeinsame Standards

Die Partnerschaft spiegelt gemeinsame Prinzipien wider, die sowohl im Motorsport als auch im Handel die Grundlage für Leistung bilden. Im Rennsport wird Erfolg in Bruchteilen von Sekunden gemessen, im Handel kann präzise Ausführung über Chancen entscheiden. Beide Disziplinen erfordern ein starkes Risikomanagement, Anpassungsfähigkeit und anhaltende Konzentration. Meisterschaften werden nicht in einer einzigen Runde gewonnen, genauso wie langfristiger Handelserfolg durch einzelne Entscheidungen aufgebaut.

Kommentare der Geschäftsleitung

„Der Motorsport steht für Präzision, Leistung und Vorbereitung auf höchstem Niveau. Unsere Partnerschaft mit dem Porsche Carrera Cup Middle East spiegelt unser Engagement für Spitzenleistungen und unsere Überzeugung wider, dass Erfolg – auf der Rennstrecke oder an den Märkten – durch Disziplin, Strategie und kontinuierliche Verbesserung erzielt wird", sagte Peter Karsten, CEO von STARTRADER.

„Wir freuen uns, STARTRADER als Partner begrüßen zu dürfen. Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsamen Werte in Bezug auf Leistung und Ehrgeiz wider und unterstützt das weitere Wachstum der Meisterschaft in der gesamten Region", sagte Robert Lechner, Leiter und Promoter des Porsche Carrera Cup Middle East.

Informationen zu STARTRADER

STARTRADER ist ein globaler Broker, der seinen Kunden die Möglichkeit bietet, Finanzinstrumente online zu handeln. STARTRADER bedient sowohl Partner als auch Privatkunden, die über die MetaTrader-Plattform, die STAR-APP und STAR-COPY handeln können. Als globaler Broker verfolgt STARTRADER einen kundenorientierten Ansatz als unser Kernprinzip.

STARTRADER unterliegt der Aufsicht von fünf Finanzaufsichtsbehörden (ASIC, FSA, FSC, FSCA und CMA) und steht für eine starke Unternehmensführung sowie nachhaltiges Wachstum. Das Team von STARTRADER besteht aus engagierten Fachleuten, die gemeinsam daran arbeiten, ihren Partnern und Kunden einen hochwertigen Service zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.startrader.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2869173/STARTRADER_Porsche_Carrera_Cup.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg