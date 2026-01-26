STARTRADER anunciado como socio oficial de la Porsche Carrera Cup Middle East

DUBÁI, EAU, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER , proveedor líder mundial de comercio en línea, ha sido anunciado como socio oficial de la Porsche Carrera Cup Middle East. Esta colaboración permitirá que la marca STARTRADER esté presente durante la temporada 2025/2026, que abarca seis rondas en Baréin, Catar, Dubái, Abu Dabi y Arabia Saudí.

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

Reconocido por su formato monomarca, el campeonato coloca a todos los pilotos en idénticos Porsche 911 GT3 Cup, lo que garantiza que la competencia se defina por la habilidad, la preparación y la ejecución estratégica. Esta filosofía se alinea estrechamente con el enfoque de STARTRADER en los mercados, donde el acceso equitativo a herramientas avanzadas permite que la disciplina y la toma de decisiones determinen los resultados.

Estándares compartidos

La alianza refleja principios compartidos que sustentan el rendimiento tanto en el automovilismo como en el trading. En las carreras, el éxito se mide en fracciones de segundo; en el trading, la precisión en la ejecución puede definir la oportunidad. Ambas disciplinas exigen una sólida gestión de riesgos, adaptabilidad y un enfoque constante. Los campeonatos no se ganan en una sola vuelta, al igual que el éxito a largo plazo en el trading se construye decisión a decisión.

Comentario ejecutivo

"El automovilismo representa la cumbre de la precisión, el rendimiento y la preparación. Nuestra alianza con la Porsche Carrera Cup Middle East refleja nuestro compromiso con la excelencia y nuestra convicción de que el éxito, tanto en la pista como en los mercados, se logra mediante la disciplina, la estrategia y la mejora continua", declaró Peter Karsten, consejero delegado de STARTRADER.

"Nos complace dar la bienvenida a STARTRADER como socio. Esta colaboración refleja valores compartidos de rendimiento y ambición, y apoya el crecimiento continuo del campeonato en toda la región", afirmó Robert Lechner, director y promotor de la Porsche Carrera Cup Middle East.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker global que ofrece a sus clientes la oportunidad de operar con instrumentos financieros en línea. STARTRADER presta servicios tanto a socios como a clientes minoristas, quienes pueden operar mediante la plataforma MetaTrader, la aplicación STAR y STAR-COPY. Como bróker global, STARTRADER prioriza al cliente como principio fundamental.

Regulado en cinco jurisdicciones (ASIC, FSA, FSC, FSCA y CMA), STARTRADER mantiene una sólida gobernanza y un crecimiento sostenible. El equipo de STARTRADER está formado por profesionales dedicados que trabajan en colaboración para brindar un servicio de calidad a sus socios y clientes.

Si desea más información visite la página web: https://www.startrader.com/