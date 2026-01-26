STARTRADER、ポルシェカレラカップ・ミドルイーストのオフィシャルパートナーに

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2026年1月26日 /PRNewswire/ -- 世界有数のオンライン取引プロバイダーSTARTRADER は、ポルシェカレラカップ・ミドルイースト（Porsche Carrera Cup Middle East）の公式パートナーとして発表されました。今回のパートナーシップにより、バーレーン、カタール、ドバイ、アブダビ、サウジアラビアを舞台に6ラウンドを転戦する2025/2026年シーズン中、STARTRADERのブランドが掲出されることになります。

「ワンメイク方式」の最高峰として名高いこのレースでは、全ドライバーが同一仕様のポルシェ911 GT3を使用し、運転技術、準備、戦略的実行によって競技が行われます。この哲学は、先進的なツールへの公平なアクセスによる規律と意思決定が結果となるという、STARTRADER社の市場に対する信念に沿ったものです。

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

共通の規格

今回のパートナーシップは、モータースポーツと株取引、この二つの分野で結果を出すための共通の原則が根底にあります。レースでは、成功はコンマ何秒で測定されますが、株取引では、正確な実行こそがチャンスをモノにする鉄則です。いずれの分野でも、徹底したリスク管理、適応力、持続的な集中力が求められことは共通しています。チャンピオンフラッグを受けるが誰なのかを決めるのはラップタイムではありません。それは、ちょうど小さな決断の積み重ねの先に長期的な株取引の成功があるのと同じなのです。

トップからのメッセージ

STARTRADERの最高経営責任者、Peter Karsten氏は、「モータースポーツは精密さ、パフォーマンス、準備の集大成です。ポルシェカレラカップ・ミドルイースト（Porsche Carrera Cup Middle East）とのパートナーシップは、当社の卓越性へ取り組みが成功はサーキットでも市場でも、規律、戦略、継続的な改善によって得られるという信念の現れです」と語りました。

ポルシェカレラカップ・ミドルイースト（Porsche Carrera Cup Middle East）の代表兼プロモーターを務めるRobert Lechner氏は、「STARTRADERをパートナーとして迎えることを光栄に存じます。この提携はパフォーマンスと野心という共通の価値観を反映したものであり、同地域における選手権の継続的な成長を支えるものです。

STARTRADERについて

STARTRADERは、金融商品をオンラインで取引する機会をお客様に提供する多国籍ブローカーです。パートナーとリテール顧客の双方にサービスを提供しており、パートナーはMetaTrader Platform、STAR-APP、STAR-COPYを使用した取引が可能です。世界各国で事業展開を行うブローカーとして、STARTRADERは顧客第一主義を基本理念としています。

5つの管轄区域（ASIC、FSA、FSC、FSCA、CMA）で規制の管理下にあり、持続可能な成長とともに強力なガバナンスを堅持している。STARTRADERのチームは、パートナーやクライアントに質の高いサービスの提供に向けて協力する献身的なプロフェッショナルで構成されています。

詳細については、 https://www.startrader.com/をご覧ください：

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2869173/STARTRADER_Porsche_Carrera_Cup.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

