STARTRADER شريك رسمي لبطولة Porsche Carrera Cup Middle East

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ --

انضمت مؤخراً شركة STARTRADER، وهي مزود عالمي لخدمات التداول، إلى واحدة من أبرز بطولات السّباقات أحادية الفئة في المنطقة لموسم 2025/2026، والذي يمتد عبر ست جولات تُقام في أربع دول خليجية.

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

تُوّجت STARTRADER، المنصة العالمية الرائدة في مجال التداول عبر الإنترنت، كشريك رسمي لبطولة Porsche Carrera Cup Middle East، وهي سلسلة سباقات السيارات الأكثر شهرة في المنطقة. وستشهد هذه الشراكة متعددة الجولات ظهور علامة STARTRADER التجارية طوال موسم 2025/2026، الذي يمتد عبر ست جولات تُقام في البحرين وقطر ودبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية.

يشتعل الموسم بالحماس مجدداً

بعد الجولات الافتتاحية المثيرة في البحرين وقطر ودبي، ينتقل الآن موسم Porsche Carrera Cup Middle East إلى بقية دول الخليج، مواصلاً رحلته عبر سلسلة من حلبات السباق العالمية:

● أبوظبي: من 31 يناير لغاية 1 فبراير 2026

● البحرين: من 10 لغاية 12 أبريل 2026

● المملكة العربية السعودية: من 17 لغاية 19 أبريل 2026

تناغم مثالي

انطلاقاً من مقرها في حلبة البحرين الدولية، رسّخت بطولة Porsche Carrera Cup Middle East مكانتها كميدان لاختبار المواهب الإقليمية والدولية. تستقبل السلسلة السائقين في فئات المحترفين (Pro) والمحترفين الهواة (ProAm) والخبراء (Masters)، بالإضافة إلى فرق السباق الاحترافية، موفرةً منصة تعكس الأداء والمهارة والاستراتيجية، باستخدام سيارات بورش 911 GT3 Cup المتطابقة. بالنسبة لـ STARTRADER، تعكس هذه الفلسفة نهجها الخاص في الأسواق حيث توفر للمتداولين سهولة الوصول لأدوات ومنصات تداول قوية، الأمر الذي يجعل من التخطيط والانضباط العاملين الرئيسيين لتحقيق النجاح.

المعايير والقيم المشتركة

تعكس هذه الشراكة توافقاً عميقاً في المبادئ التي تدفع نحو التميّز سواء في سباق السيارات أو التداول. ففي سباقات السيارات ذات الطّراز الواحد، يُقاس الفوز بأجزاءٍ من الثانية. وفي التداول، يُفرّق التفوّق في التنفيذ الدقيق بين الفرصة الضائعة والنجاح المحتمل. ويتطلب كلا المجالين رباطة الجأش، وإدارة المخاطر بحكمة، والقدرة على التكيف والأداء الأمثل خلال اللحظات الحاسمة. فالبطولات لا تُحسم نتيجتها من جولة واحدة، تماماً كما يُبنى النجاح الدائم في الأسواق صفقةً تلو الأخرى، وموسماً بعد الآخر.

كلمة من الإدارة

"تمثل سباقات السيارات أعلى مستويات الدقة والأداء والاستعداد. وتعكس شراكتنا مع Porsche Carrera Cup Middle East التزامنا بالتميز وإيماننا بأن النجاح، سواء في مضمار السباق أو في الأسواق، يتحقق من خلال الانضباط، والاستراتيجية، والسعي المستمر للتحسين."

بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER

"إننا فخورون بانضمام STARTRADER كشريكٍ لنا، وبالحصول على دعمهم لبطولة بPorsche Carrera Cup Middle East. تعكس هذه الشراكة قيمنا المتماثلة مثل الأداء والدقة والطموح، وتؤكد على المكانة المتنامية لبطولتنا وجاذبيتها المتزايدة. وستلعب دوراً هامّاً في دعم النمو والتطور المستمر للبطولة عبر المنطقة."

روبرت ليتشنر، رئيس ومنظم بطولة بورش كاريرا كاب الشرق الأوسط

معايير التميّز

تعزز هذه الشراكة استمرار استثمار شركة STARTRADER في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم معايير عالمية للتميز للمتداولين إلى جانب دعم لتنمية المواهب في رياضة سباق السيارات. ومع استمرار بطولة Porsche Carrera Cup Middle East في رعاية الجيل القادم من أبطال السباقات، تلتزم STARTRADER بتزويد المتداولين بالمعرفة والأدوات والمنصات اللازمة للوصول أقصى إمكاناتهم.

نبذة عن STARTRADER

STARTRADER هي منصة وساطة ماليّة عالميّة توفّر لعملائها فرصاً لتداول الأدوات المالية عبر الإنترنت. كما تقدّم خدماتها لكلًّ من الشركاء والعملاء الأفراد الذين يمكنهم التداول باستخدام منصة MetaTrader، وتطبيق STAR-APP، وخدمة STAR-COPY. وبصفتها وسيطاً عالمياً، تتبنى STARTRADER مبدأً أساسيّاً في عملها وهو إعطاء الأولوية للعميل.

حصلت STARTRADER على التّراخيص من قبل خمس هيئات تنظيمية وهي: هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة الخدمات المالية ( FSA)، وهيئة الرقابة المالية(FSC)، وهيئة سلوك القطاع المالي(FSCA)، وهيئة سوق المال(CMA). وتتميّز بنظام إدارة قوي إلى جانب النمو المستدام. ويضم فريقها مجموعة من المحترفين، الذين يتعاونون معاً لتقديم خدمات عالية الجودة لشركائها وعملائها.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2869173/STARTRADER_Porsche_Carrera_Cup.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg