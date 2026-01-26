STARTRADER annoncé comme partenaire officiel de la Porsche Carrera Cup Moyen-Orient

DUBAI, ÉAU, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de commerce en ligne, a été annoncé comme partenaire officiel de la Porsche Carrera Cup Moyen-Orient. Ce partenariat permettra à la marque STARTRADER d'être présente tout au long de la saison 2025/2026, qui s'étend sur six manches à Bahreïn, au Qatar, à Dubaï, à Abu Dhabi et en Arabie saoudite.

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

Réputé pour son format de course monotype, le championnat place tous les pilotes au volant de Porsche 911 GT3 Cup identiques pour garantir que la compétence, la préparation et la stratégie caractérisent la compétition. Cette philosophie est en parfaite adéquation avec la démarche de STARTRADER sur les marchés, où l'égalité d'accès aux outils avancés fait la part belle à la discipline et à la prise de décision pour obtenir des résultats.

Normes partagées

Ce partenariat reflète les principes communs qui sont à la base des performances tant dans le domaine du sport automobile que dans celui du commerce. Dans les courses, une victoire peut se jouer à une fraction de seconde. Dans le commerce, l'opportunité qui se présente peut être étroitement liée à la précision de l'exécution. Ces deux disciplines impliquent une parfaite gestion des risques, une grande capacité d'adaptation et une attention soutenue. Les championnats ne se gagnent pas au premier tour de circuit, de même que le succès commercial à long terme se construit au fur et à mesure des décisions prises.

Commentaire de la direction

« Le sport automobile représente le summum de la précision, de la performance et de la préparation. Notre partenariat avec la Porsche Carrera Cup Moyen-Orient reflète notre engagement en faveur de l'excellence et notre conviction que le succès (sur le circuit ou sur les marchés) se gagne par la discipline, la stratégie et l'amélioration continue », a déclaré Peter Karsten, PDG de STARTRADER.

« Nous sommes heureux d'accueillir STARTRADER en tant que partenaire. Cette collaboration reflète des valeurs communes de performance et d'ambition et soutient la croissance continue du championnat dans la région », a déclaré Robert Lechner, directeur et fondateur de la Porsche Carrera Cup Moyen-Orient.

À propos de STARTRADER

STARTRADER est un courtier mondial qui offre à ses clients la possibilité de négocier des instruments financiers en ligne. STARTRADER propose ses services à la fois aux partenaires et aux clients de détail, qui peuvent effectuer des transactions en utilisant la plateforme MetaTrader, l'application STAR-APP et STAR-COPY. En tant que courtier mondial, STARTRADER met le client au centre de sa démarche.

Réglementée dans 5 juridictions (ASIC, FSA, FSC, FSCA et CMA), STARTRADER assure une gouvernance solide et une croissance durable. L'équipe de STARTRADER est composée de professionnels dévoués qui travaillent en collaboration pour fournir un service de qualité à ses partenaires et à ses clients.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.startrader.com/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2869173/STARTRADER_Porsche_Carrera_Cup.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg