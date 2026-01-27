스타트레이더, 포르쉐 카레라 컵 중동 공식 파트너로 선정

두바이, 아랍에미리트, 2026년 1월 27일 /PRNewswire/ -- 글로벌 온라인 트레이딩 제공업체 스타트레이더(STARTRADER)가 포르쉐 카레라 컵 중동(Porsche Carrera Cup Middle East)의 공식 파트너로 선정됐다고 발표했다. 이번 파트너십을 통해 스타트레이더의 브랜드는 바레인, 카타르, 두바이, 아부다비, 사우디아라비아 등 6개 라운드로 구성된 2025/2026 시즌 전반에 걸쳐 노출될 예정이다.

원메이크 방식(one-make format)으로 유명한 이 챔피언십은 모든 드라이버가 동일한 Porshce 911 GT3 컵 차량으로 경쟁하며, 실력과 준비성, 전략적 실행이 승부를 가른다. 이러한 철학은 고도화된 도구에 대한 동등한 접근을 바탕으로 규율과 의사결정이 성과를 좌우하는 스타트레이더의 시장 접근 방식과도 긴밀히 맞닿아 있다.

L-R: Robert Lechner, Head & Promoter, Porsche Carrera Cup Middle East and Peter Karsten, CEO, STARTRADER

공통 기준

이번 파트너십은 모터스포츠와 트레이딩 모두에서 성과를 뒷받침하는 공통의 원칙을 반영한다. 레이싱에서는 1초의 일부가 승부를 가르고, 트레이딩에서는 정밀한 실행이 기회를 결정한다. 두 분야 모두 강력한 리스크 관리, 적응력, 지속적인 집중력을 요구한다. 챔피언십이 단 한 바퀴의 주행으로 결정되지 않듯, 트레이딩의 장기적인 성공 역시 하나하나의 의사결정이 쌓여 만들어진다.

경영진 논평

스타트레이더의 피터 카스텐(Peter Karsten) 최고경영자는 "모터스포츠는 정밀성, 성능, 준비도의 정점을 상징한다. 포르쉐 카레라 컵 중동과의 파트너십은 탁월함에 대한 우리의 헌신을 보여주며, 트랙과 시장 모두에서 규율과 전략, 지속적인 개선을 통해 성공을 이룰 수 있다는 우리의 신념을 반영한다"고 말했다.

포르쉐 카레라 컵 중동 프로모터인 로버트 레히너(Robert Lechner)총괄은 "스타트레이더를 파트너로 맞이하게 되어 기쁘다. 이번 협업은 성과와 도전에 대한 공통의 가치를 보여주며, 지역 전반에서 챔피언십의 지속적인 성장을 지원할 것이다"라고 밝혔다.

스타트레이더 소개

스타트레이더는 온라인으로 금융상품 거래 기회를 제공하는 글로벌 브로커다. 파트너 및 리테일 고객을 대상으로 MetaTrader 플랫폼, STAR-APP, STAR-COPY를 통해 거래 서비스를 제공하며, 고객 최우선) 원칙을 핵심 가치로 삼고 있다.

스타트레이더는 ASIC, FSA, FSC, FSCA, CMA 등 5개 관할권의 규제를 준수하며, 지속 가능한 성장과 더불어 강력한 거버넌스를 유지하고 있다. 전담 전문가로 구성된 스타트레이더 팀은 파트너와 고객에게 양질의 서비스를 제공하기 위해 협업하고 있다.

https://www.startrader.com/를 방문하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2869173/STARTRADER_Porsche_Carrera_Cup.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

SOURCE STARTRADER