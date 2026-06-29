STARTRADER ra mắt 'STARTRADER-it', tôn vinh tinh thần 'Dubai-it' -- biến tham vọng thành thành tựu

STARTRADER kế thừa tinh thần hành động mạnh mẽ của Dubai, đồng thời lấy đó làm chuẩn mực trong mọi hoạt động và định hướng phát triển của mình.

DUBAI, UAE, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dubai từ lâu đã là một thành phố gắn liền với giao thương. Từ hàng thế kỷ trước, các thương nhân đã tụ họp dọc theo lạch Dubai Creek, trao đổi ngọc trai, vàng và gia vị dựa trên hai yếu tố cốt lõi: uy tín và niềm tin. Hàng hóa có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nguyên tắc nền tảng ấy vẫn luôn được giữ vững. Ngày nay, các trader thực hiện giao dịch chỉ trong tích tắc, và chỉ với một ứng dụng, họ có thể tiếp cận hơn 1.000 công cụ tài chính toàn cầu.

STARTRADER Launches STARTRADER-it, Its Tribute to Dubai-it, the City's Verb for Turning Ambition into Achievement

"STARTRADER-it" là cách STARTRADER tiếp nối bản năng giao dịch vốn có của Dubai và đưa tinh thần đó vào một trong những môi trường tài chính hiện đại nhất thế giới. STARTRADER hiện thực hóa điều này thông qua việc được quản lý tại 5 khu vực pháp lý, quy trình mở tài khoản hoàn toàn tự động và mức tăng trưởng 280% số lượng tài khoản mở mới theo năm trong quý I/2026.

Được thành lập vào năm 2019, STARTRADER đã phát triển ổn định để trở thành một broker đa tài sản toàn cầu. Công ty hiện được cấp phép bởi 5 cơ quan quản lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), sở hữu đội ngũ khoảng 1.000 nhân sự trên toàn cầu và đã nhận được hơn 30 giải thưởng trong ngành.

Đối với trader, những thành tựu này chuyển hóa thành trải nghiệm giao dịch tốt hơn. Quy trình onboarding tự động giúp việc mở tài khoản trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, trong khi nền tảng pháp lý vững chắc, công nghệ hiện đại cùng sự công nhận từ ngành mang lại sự tin cậy mà trader luôn tìm kiếm khi lựa chọn broker. Điều này cũng phản ánh định vị thương hiệu của công ty: Built on Trust. Driven by Growth.

Khi Dubai ngày càng củng cố vai trò là một trung tâm tài chính toàn cầu, sự cạnh tranh giữa các broker không còn chỉ được quyết định bởi khả năng tiếp cận thị trường. Thay vào đó, niềm tin, chất lượng thực thi lệnh và sự ổn định trong vận hành ngày càng trở thành những yếu tố then chốt quyết định nơi trader lựa chọn mở tài khoản và xây dựng mối quan hệ lâu dài.

"Một động từ mới thì dễ nói, nhưng để xứng đáng với nó lại không hề đơn giản. Năm giấy phép quản lý, quy trình onboarding hoàn toàn tự động và mức tăng trưởng 280% khách hàng chỉ trong một quý — đó chính là ý nghĩa của STARTRADER-it. Tại Dubai, tham vọng được đo bằng những gì bạn thực sự mang lại. Và đó cũng là tiêu chuẩn mà chúng tôi luôn đặt ra cho chính mình."

— Peter Karsten, Tổng Giám đốc Điều hành STARTRADER

Chặng phát triển tiếp theo của STARTRADER sẽ tiếp tục được xây dựng trên nền tảng này, mang cùng một tiêu chuẩn về năng lực thực thi, độ tin cậy và đổi mới đến với mọi thị trường mới và mọi khách hàng mới.

Về STARTRADER

STARTRADER là broker đa tài sản toàn cầu, giúp khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được quản lý tại 5 khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp nền tảng quản trị vững chắc với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác với cam kết về minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3001007/STARTRADER_Launches_STARTRADER_it.jpg

SOURCE STARTRADER