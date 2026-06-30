STARTRADER दुबई का सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है और इसे अपना मानक बनाता है।

दुबई, UAE, 27 जून, 2026 /PRNewswire/ -- दुबई हमेशा से एक ट्रेड करने वाला शहर रहा है। सदियों पहले, व्यापारी मोती, सोना और मसालों के साथ खाड़ी के किनारे प्रतीक्षा करते रहते थे, और केवल प्रतिष्ठा और विश्वास के बदले में वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे। सामग्रियों का स्वामित्व बदल गया, लेकिन सिद्धांत नहीं बदला है। आज, ट्रेडर मिलीसेकंड में पोजीशन लेते हैं, और एक ही ऐप से 1000+ वैश्विक वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों तक पहुंच प्रदान करते हैं।

STARTRADER ने 'Dubai-it' को समर्पित 'STARTRADER-it' लॉन्च किया है, जो शहर में महत्वाकांक्षा को उपलब्धि में बदलने के लिए उपयोग होने वाला एक क्रियापद है।

STARTRADER-it का उद्देश्य दुबई की ट्रेडिंग प्रवृत्ति को विश्व के सबसे अधिक सुविज्ञ वित्तीय वातावरणों में से एक में लाना है। STARTRADER ने पांच अधिकारक्षेत्रों में नियंत्रण, पूर्णत: स्वचालित खाता खोलने की प्रक्रिया और Q1 2026 के दौरान नए खाते खोलने में साल-दर-साल 280% की वृद्धि, के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया है।

2019 में स्थापित, लगातार विकसित होकर STARTRADER एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर बन गया है। लगभग 1,000 कर्मचारियों की एक वैश्विक टीम द्वारा समर्थित, और 30+ उद्योग पुरस्कारों से सम्मानित कंपनी को पांच नियामकों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) से लाइसेंस मिला हुआ है।

ट्रेडरों के लिए, ये उपलब्धियां एक बेहतर अनुभव में बदल जाती हैं। खाता खोलने की प्रक्रिया में स्वचालित ऑनबोर्डिंग आने वाली बाधाओं को दूर करती है, जबकि ट्रेडरों के नियंत्रण, टेक्नोलॉजी और उद्योग में मान्यता से किसी ब्रोकर का चयन करते समय आवश्यक विश्वास मिलता है। यह कंपनी की निम्न स्थिति को दर्शाता है: Built on Trust। Driven by Growth।

जैसे-जैसे दुबई एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है, ब्रोकरों के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल बाजार तक पहुंच से ही परिभाषित नहीं होती है। विश्वास, क्रियान्वयन और निरंतरता तेजी से यह निर्धारित कर रहे हैं कि खाता खोलने और दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए ट्रेडर कहां चयन करते हैं।

"एक नया क्रियापद बोलना आसान है, लेकिन उसे सीखना कठिन है। पांच नियंत्रक, पूर्णत: स्वचालित ऑनबोर्डिंग, और एक तिमाही में 280% अधिक ग्राहक—यही है STARTRADER-it का अर्थ। दुबई में, महत्वाकांक्षा का आकलन आपके द्वारा किए गए प्रदर्शन से किया जाता है। हम भी इसी मानक का पालन करते हैं।"

Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

STARTRADER का अगला चरण इसी आधार पर आगे बढ़ता है, और प्रत्येक नए बाजार और प्रत्येक नए ग्राहक के लिए निष्पादन, विश्वास और नवाचार के समान मानक को बनाए रखता है।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत पार्टनरों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित विभिन्न प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में नियंत्रित, STARTRADER मजबूत शासन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों को सेवाएं प्रदान करता है।

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/3001007/STARTRADER_Launches_STARTRADER_it.jpg