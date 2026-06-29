ドバイで生まれた"Dubai-it（ドバイ・イット）"の発想をもとに、「構想を実行に移し、成果へつなげる姿勢」をSTARTRADERの行動基準として発信

STARTRADERは、ドバイに根づく"まず動く"という精神を、自らの基準として体現していきます。

アラブ首長国連邦・ドバイ, 2026年6月26日 /PRNewswire/ -- ドバイは、古くから「商いの街」として発展してきました。何世紀も前、この地の入り江には真珠や金、香辛料を扱う商人たちが集まり、信用と評判をもとに取引を行っていました。扱う商品や時代は変わっても、取引の本質は今も変わっていません。現在では、トレーダーはミリ秒単位でポジションを執行し、ひとつのアプリから1,000以上のグローバル金融商品にアクセスできる時代になっています。

STARTRADERが掲げる「STARTRADER-it」とは、ドバイが持つこの行動力と商業感覚を、現代の高度な金融環境の中で実践していく姿勢を意味しています。

その考え方は、5つの法域における規制体制、完全自動化された口座開設プロセス、そして2026年第1四半期における新規口座開設数の前年比280％増という実績にも表れています。

STARTRADER Launches STARTRADER-it, Its Tribute to Dubai-it, the City's Verb for Turning Ambition into Achievement

2019年の設立以来、STARTRADERは着実に成長を続け、グローバル・マルチアセットブローカーとして事業を拡大してきました。現在はCMA、ASIC、FSCA、FSA、FSC の5つの規制当局の認可を受け、約1,000名のグローバルチームに支えられながら、30以上の業界アワードを受賞しています。

こうした実績は、トレーダーにとってより良い取引体験につながります。自動化された口座開設により手続きの負担が軽減されるだけでなく、規制体制、テクノロジー、そして業界での評価が、ブローカー選びにおいて重視される安心感につながっています。

それは、STARTRADERが掲げる「Built on Trust. Driven by Growth.（信頼を基盤に、成長を原動力に）」というポジショニングそのものを示しています。

ドバイがグローバル金融センターとしての存在感を高める中で、ブローカー間の競争は、単なる市場アクセスの広さだけでは測られなくなっています。いま、トレーダーが口座を開設し、長期的な関係を築く相手を選ぶうえで重視するのは、信頼性、執行力、そして一貫したサービス品質です。

「新しい言葉は簡単に口にできますが、本当の意味でそれを体現するのは簡単ではありません。5つの規制体制、完全自動化された口座開設、そして1四半期で280％増加した新規顧客数。これこそが、STARTRADER-itの意味するものです。ドバイでは、志の大きさは何を実現したかで測られます。私たちも、その基準で自らを律しています。」

ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

STARTRADERの次の成長フェーズは、この土台の上に築かれていきます。執行力、信頼、そして革新という同じ基準を、新たな市場にも、新たな顧客にも、変わることなく届けていきます。

STARTRADERについて

STARTRADERは、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPY を含む複数のプラットフォームを通じて、個人投資家および機関投資家向けパートナーにグローバル市場へのアクセスを提供するグローバル・マルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSC の5つの法域で規制を受け、強固なガバナンスと顧客第一の姿勢のもと、透明性、信頼性、そして長期的な成長を重視したサービスを提供しています。

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3001007/STARTRADER_Launches_STARTRADER_it.jpg

SOURCE STARTRADER