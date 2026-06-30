STARTRADER se inclina por el sesgo de Dubái de pasar a la acción y la convierte en el criterio por el cual se rige.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dubái siempre ha sido una ciudad que se dedica a las transacciones. Hace siglos, los comerciantes se se alineaban a orillas del Creek con perlas, oro y especias e intercambiaban mercancías por nada más que su reputación y confianza mutua. El producto fue cambiando de manos, pero el principio no. En la actualidad, los operadores ejecutan posiciones en milisegundos, y una sola aplicación permite acceder a más de 1.000 instrumentos financieros de todo el mundo.

STARTRADER lanza "STARTRADER-it", su homenaje a "Dubai-it", la expresión con la que la ciudad convierte la ambición en logros

Hacer "STARTRADER-it" es tomar el instinto de trading de Dubái e integrarlo en uno de los entornos financieros más sofisticados del mundo. STARTRADER lo demuestra mediante la regulación en cinco jurisdicciones, la apertura de cuentas totalmente automatizada y un aumento interanual del 280 % en la apertura de nuevas cuentas durante el primer trimestre de 2026.

Fundada en 2019, STARTRADER ha ido creciendo de forma constante hasta convertirse en un bróker global de activos múltiples. La empresa cuenta con licencia de cinco organismos reguladores (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), cuenta con el respaldo de un equipo internacional de aproximadamente 1.000 empleados y ha sido galardonada con más de 30 premios del sector.

Para los operadores, esos logros se traducen en mejores experiencias. El proceso de alta automatizado elimina las dificultades a la hora de abrir una cuenta, mientras que la normativa, la tecnología y el reconocimiento del sector aportan la confianza que buscan los operadores a la hora de elegir un bróker. Esto refleja el posicionamiento de la empresa: "Construido sobre la confianza". Impulsados por el crecimiento.

A medida que Dubái consolida su papel como centro financiero mundial, la competencia entre los corredores ya no se define únicamente por el acceso al mercado. La confianza, la ejecución y la coherencia son factores que, cada vez más, determinan dónde deciden los operadores abrir una cuenta y establecer relaciones a largo plazo.

"Una nueva expresión es fácil de decir, pero es difícil de ganar. Cinco organismos reguladores, un proceso de alta totalmente automatizado y un 280 % más de clientes en un trimestre: eso es lo que significa STARTRADER-it. En Dubái, la ambición se mide por los resultados que se obtienen. Ese es el nivel de exigencia que nos imponemos."

Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

La siguiente etapa de STARTRADER se basa en ese cimiento y aportará el mismo nivel de ejecución, confianza e innovación a cada nuevo mercado y a cada nuevo cliente.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3001007/STARTRADER_Launches_STARTRADER_it.jpg

FUENTE STARTRADER